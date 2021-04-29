加州有望下周接受近9萬劑嬌生和逾200萬劑其他兩種疫苗

嬌生恢復供應，加州有望在下周接受將近9萬劑嬌生疫苗。（嬌生公司）

隨政府有關部門批准嬌生疫苗 （J&J）恢復供應，加州 有望在下周接受近9萬劑嬌生疫苗 並發放到各地施打。

這是加州自４月12日那週開始， 第一批由聯邦政府提供的嬌生疫苗，預期有8萬7800劑。４月12日因爲少數接受者出現罕見的血液凝結報告，聯邦衛生部門暫停供應。聯邦衛生機構在暫停十天之後，即4月23日上周五解除對嬌生疫苗叫停，重新恢復各地供應。

加州衛生局29日表示，下周與嬌生疫苗一起到達加州，還將有約115萬劑輝瑞疫苗和85萬7200劑莫德納疫苗。

根據聯邦疾病防治中心的數據，輝瑞和莫德納的分配從本週開始持平。

因爲嬌生疫苗叫停，加州過去兩周的疫苗接種推進出現減緩。過去一周，加州醫療服務機構平均每天提供31萬8098劑疫苗，比全州最高峰時每日39萬5328劑降低了約20％。

洛杉磯縣公共衛生局局長費若（Barbara Ferrer）本周表示，洛縣的疫苗注射計劃百分之百透明，每個人都可以瞭解疫苗注射後的反應情況，以便決定自己是否接種疫苗，以及選擇接種何種疫苗。

截至上週五，聯邦疾病防治中心報告全國800萬人中有15名婦女出現血液凝結狀況。舊金山加大表示，另一起出現凝血案例是灣區一名30多歲的男子。

只需要打一針的嬌生疫苗，之前一度號稱是「最好的」可用的疫苗，但公衛官員承認，有些人可能不容易接受嬌生疫苗。洛縣公衛局認爲，如果對嬌生疫苗有疑慮，就選擇莫德納或輝瑞，無論如何，接種疫苗對保護自己和防疫非常重要。

CDC數據顯示，到目前爲止，47.9％的加州人至少接受過一次疫苗接種，其中29.4％的人已打完兩針，這也是加州近期感染和住院人數穩步下降的主要原因。在過去的一周中，加州每天平均感染病例為1782例，與兩周前相比下降了42％。