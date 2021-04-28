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加州注射新冠疫苗從未如此簡單 供應量充足

記者邵敏／洛杉磯報導
加州注射新冠疫苗從未如此簡單，供應量充足。（unsplash.com）
加州注射新冠疫苗從未如此簡單，供應量充足。（unsplash.com）

目前在加州注射新冠疫苗從未如此簡單，因為洛杉磯縣和其他許多縣現在都無需預約，即可在眾多地點當場接種疫苗。

洛縣公共衛生局局長費若（Barbara Ferrer）近日說：這將是我們全新的一周，每個人都可以直接走進去接種疫苗，無需預約，現在很容易接種疫苗。洛縣容易接種疫苗的主因是疫苗供應持續增加，費若說，洛縣供應的增加部分，是從其他縣多餘的疫苗中重新分配到額外的劑量。

目前很多地方提供無需預約服務，且供應量充足。民眾只需帶著身分證明或在洛縣生活工作的證明，即可接受疫苗接種，16歲和17歲的青少年必須要在父母或監護人陪同下注射疫苗。居住在美國的任何人都可以免費注射新冠疫苗，無論其移民身分或健康保險身分如何。

民眾仍然可以通過加州疫苗接種網站myturn.ca.gov，以及其他眾多網站預約。如果不方便網上預約，加州居民可以致電（833）422-4255預約疫苗注射，洛縣任何人則都可以撥打（833）540-0473。

預約的其他方式還包括通過醫療服務提供商（例如Kaiser），和提供疫苗的藥房進行預約，例如CVS、Ralphs、Rite Aid、Walgreens、Costco、Albertsons 、Vons、Safeway、Pavilions的藥房。

舊金山主管Matt Haney在推特上表示：很高興能看到現在疫苗注射預約如此廣泛方便，這真是太好了。聯邦官員正在鼓勵藥店和其他疫苗提供者，開始接受免預約接種疫苗服務。

此外，目前疫苗供應充足的另一個原因是，一些民眾放棄了之前預約的疫苗注射。

家住聖伯納汀諾縣芳塔那市(City of Fontana )的留學生陽陽，昨天按照預約時間前去附近的CVS藥房接種新冠疫苗，據他描述，接種點幾乎無人排隊，到了現場馬上就給他注射疫苗，前後不過三四分鐘時間。

「護士說，最近幾週接種疫苗的人明顯減少，因為之前預約的好多人都取消了。」據CVS藥房工作人員分析，大部分放棄疫苗接種的人，是因為受嬌生疫苗副作用報導的影響。但這應該是暫時現象，民眾會逐漸恢復對疫苗的信心，前來注射疫苗的人數也會很快增加。

疫苗 洛縣 加州

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