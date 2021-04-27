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世界OnAir／嬌生疫苗恢復接種...能否安心打 醫師解惑

怎樣才算是完全接種疫苗？完全接種疫苗好處多多

記者邵敏／洛杉磯報導
完全接種疫苗好處多，但仍不可掉以輕心。（unsplash.com）
完全接種疫苗好處多，但仍不可掉以輕心。（unsplash.com）

越來越多的證據表明，完全接種新冠疫苗的人較少被感染，即便被感染也很少出現新冠肺炎的嚴重症狀。同時，對於完全接種疫苗後的無症狀感染者，他們也不太可能將新冠病毒傳播給他人。那麼，怎樣才算是完全接種新冠疫苗呢？

「在接受了兩劑mRNA疫苗或一劑J&J(嬌生)疫苗，兩週後才可認為是完成了接種。」美以美醫院傳染病學專家江華解釋。

聯邦疾病防治中心（CDC）的官方解釋也是同樣的，完全接種新冠疫苗是指接種了第二劑輝瑞(Pfizer)、莫德納(Moderna)疫苗的兩週之後，或者接種單劑嬌生疫苗的兩週之後，才被視為是完全接種疫苗。

流行病感染科專家黃重德指出，注射疫苗後抗體作用是逐漸顯現的。一般來說，「抗體會在疫苗注射之後五天左右出現，剛出現時抗體保護力並不強，七至十天後抗體才出現一定的保護力，醫學上認為只有在接種疫苗兩週之後，才能出現相對完整的保護力。」

黃重德建議，在完全接種疫苗之前，應繼續使用所有可用的工具來保護自己和他人，「要做好個人防範，戴口罩、勤洗手、保持社交距離、不要去人多的地方。」

江華說，即使完全接種疫苗，仍不可掉以輕心，尤其是長者或基礎疾病患者，「長者對疫苗產生的免疫反應比一般人群弱，因此產生的保護率低於平均值。」

醫學界認為，感染新冠病毒之後也會提供一些保護，稱為自然免疫，目前證據表明，因為產生了自然免疫，在感染病毒後的幾個月內，再次感染並不常見。但隨著時間的推移，風險可能會增加。同時，感染新冠病毒導致嚴重疾病和死亡的風險，遠遠超過自然免疫的任何益處。但是，民眾若接種新冠疫苗，即可通過疫苗產生抗體，免受病毒帶來的傷害。

眾多醫學專家鼓勵民眾應儘早接種新冠疫苗，因為毫無疑問，美國所有的疫苗在預防新冠肺炎住院、死亡等方面都非常有效。黃重德說：「完全接種疫苗之後好處太多，可以預防新冠、保護自己和家人，目前美國疫苗的效果也很好，副作用很小，只有接種了疫苗才可以恢復正常生活，可以到處旅行，何樂不為。」

疫苗 美國 嬌生

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