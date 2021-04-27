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奧斯卡頒獎收視太悽慘 挨批難看、無聊、結尾反高潮

記者蘇詠智／綜合報導
「藍調天后」查德威克鮑斯曼意外未獲奧斯卡影帝，成為典禮壓軸最尷尬的轉折。(圖／摘自Netflix)
「藍調天后」查德威克鮑斯曼意外未獲奧斯卡影帝，成為典禮壓軸最尷尬的轉折。(圖／摘自Netflix)

因為新冠肺炎疫情延後快兩個月才舉辦的第93屆頒獎典禮，果然美國收視跌到空前谷底，全美觀眾人數甚至不到1000萬、約985萬而已，最淒慘的是，評論並不因為有疫情做為擋箭牌，砲轟本次典禮節目確實難看、無聊，最糟的還是結尾的反高潮。

在「全境擴散」、「天人交戰」奧斯卡獲獎名導史蒂芬索德柏與其他幾位製作人的安排下，今年頒獎順序與往年大不同，最佳導演在典禮才進行將近1/3就頒發，而最大獎最佳影片也挪到影帝影后揭曉之前宣布，大多數的歐美評論都點破，製作單位本以為已故漫威「黑豹」主角查德威克鮑斯曼將一如預期憑「藍調天后」中的演出登上影帝寶座、享身後哀榮，所以他的遺孀泰勒西蒙可能上台發表感人的感言。早先查德威克幾乎橫掃各大前哨獎，泰勒西蒙的致詞也都是頒獎單晚的動人高潮，不料票選奧斯卡得主的美國影藝學院會員居然選出「父親」安東尼霍普金斯成為最佳男主角，高齡83歲的他待在威爾斯老家、根本沒出席，也完全沒料到自己會勝出。

因而當上屆影帝瓦昆菲尼克斯宣布安東尼獲獎，因他人未到場只好先幫他把小金人帶回，場內來賓和電視機前的觀眾同時傻眼，本該動人的結束在各方錯愕下草草收場。「好萊塢報導」反諷：至少大家都知道，奧斯卡計票單位真的沒有事先洩露給主辦單位知道。歐美評論都稱，安東尼霍普金斯當然得獎實至名歸，可是主辦單位賭太大卻始料未及，讓原想給人氣旺、英年早逝的查德威克一次動人的告別，也彰顯黑人在演藝圈不凡成就的美意，落得自討沒趣，荒腔走板的反高潮結束。最慘的是，收視不但一定不好，多年之後各方提到本屆奧斯卡，恐怕還是會質疑，為何典禮的壓軸會是這樣？

「父親」安東尼霍普金斯成為本屆奧斯卡金像獎最佳男主角，連自己都沒預料到，並未出席...
「父親」安東尼霍普金斯成為本屆奧斯卡金像獎最佳男主角，連自己都沒預料到，並未出席頒獎。(圖／摘自IMDb)
上屆奧斯卡影帝瓦昆菲尼克斯頒發最佳男主角獎，結果相當尷尬。(圖／路透資料照片)
上屆奧斯卡影帝瓦昆菲尼克斯頒發最佳男主角獎，結果相當尷尬。(圖／路透資料照片)

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