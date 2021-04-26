荷莉貝瑞火辣 奧斯卡紅毯吸睛

安德拉戴披上金色戰袍。（歐新社）

第93屆奧斯卡 頒獎紅毯星光熠熠，女星爭奇鬥豔、絕美吸睛。

綜合媒體報導，首位黑人影后荷莉貝瑞（Halle Berry）雖已54歲，但身材火辣依舊，低胸深V的紫色紗裙放送堅挺美乳，可說是全場第一美魔女；英國女星凡妮莎柯比 （Vanessa Kirby）上身同樣是馬甲風格，金髮紅唇烘托出她的高冷氣質，成為紅毯焦點。

荷莉貝瑞堪稱全場第一美魔女。（路透）

以「花漾女子」（Promising Young Woman）入圍 最佳女主角的凱莉墨里根（Carey Mulligan）以一襲令人驚豔的金色兩件式大蓬裙登場，優雅青春又不失霸氣。

以「哈樂黛的愛與死」（The United States vs.Billie Holiday）角逐最佳女主角的非裔女星安德拉黛（Andra Day）則穿上比基尼式金色禮服，全身穿戴價值200萬美元的鑽石飾品，貴氣十足。

另外一批女星不約而同穿上紅色為典禮添喜氣，像是入圍女配角的亞曼達賽佛瑞（Amanda Seyfried），生完二胎不久的她小秀性感，低胸紗質蓬裙露出事業線，叫人難以將眼光從胸前移開。

至於另一位穿著紅衣的影后瑞絲薇絲朋（Reese Witherspoon），腰間繫的腰帶在視覺上把她的人分成兩段，看起來更顯矮胖。