醉好的時光 奪奧斯卡最佳國際影片

「醉好的時光」。（圖：好威映象提供）

第93屆奧斯卡金像獎頒獎，最佳國際影片獎由丹麥的「醉好的時光」（Another Round）奪得，打敗其他強片，代表香港曾國祥導演 的「少年的你」、羅馬尼亞「一場大火之後」（Collective）、突尼西亞「販皮之人」（The Man Who Sold His Skin）以及波士尼亞與赫塞哥維納「艾達去哪兒」（Quo vadis, Aida?）。

導演開心接獲獎項，開心表示，自己5歲起就在準備得獎感言，「坐火車、在學校、上廁所，都想過，今天終於來到現場了」，他提到女兒被一場意外奪走生命，擦著眼淚說：「我很想念她。」

另外，皮克斯動畫電影 「靈魂急轉彎」（Soul）打敗「狼行者」（Wolfwalkers）、「1/2的魔法」（Onward）等眾多強片，拿下最佳動畫片，導演彼得達克特（Pete Docter）、製片達娜莫瑞（Dana Murray）上台領獎，彼得笑稱當初向迪士尼 表明想拍一部關於生命、靈魂的動畫片，本擔心題材會不會太艱澀而被打槍，結果迪士尼立刻答應，讓他無比感動。

彼得達克特、達娜莫瑞認為「靈魂急轉彎」是富有哲理的電影，以繽紛動畫視角，帶領人看透生死，很高興能獲得影藝學院肯定，「無論我們是誰，我們在哪裡，都要讓這個世界更美麗」。