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奧斯卡／最佳影片、導演、女主 「無依之地」大贏家

奧斯卡／陷諸多質疑…獎項「鍍金」打折 仍有效果

編譯洪毅／綜合25日電
雖然備受質疑，但奧斯卡小金人對演藝事業仍有巨大的份量。(美聯社)
雖然備受質疑，但奧斯卡小金人對演藝事業仍有巨大的份量。(美聯社)

推遲兩個月的93屆奧斯卡金像獎頒獎典禮25日落幕；今年的奧斯卡受到疫情影響，以及既有的種族主義、評獎結果難以服眾等種種質疑，不過「華盛頓郵報」報導指出，奧斯卡頒獎典禮背後帶動的，是一整個龐大的電影產業鏈，成為其存在的價值。

奧斯卡獎最直接的反應是在票房，例如電影「月光下的藍色男孩」(Moonlight)就算得到蘇菲亞柯波拉(Sofia Coppola)、葛斯范桑(Gus Van Sant)等大導演的加持，仍票房慘澹，直到獲得奧斯卡最佳影片等三獎項，使其頒獎當周的周末票房達到230萬元，儘管該片仍是票房最低的奧斯卡最佳影片之一。

奧斯卡獎對演員而言也是種「認可」，哪怕只是「提名」也好；例如原本沒沒無聞的珍妮佛勞倫斯(Jennifer Lawrence)，因「冰封之心」(Winter's Bone)提名最佳女主角，使其後來接到了電影系列「飢餓遊戲」(Hunger Games)。

對幕後工作者而言亦然，從導演到一名服裝設計師，都可能因為奧斯卡獎而「鍍金」。

演員兼編劇麥特戴蒙(Matt Damon)就表示，儘管他與搭檔班艾佛列克(Ben Affleck)早已得到業界認可，但是兩人因電影「心靈捕手」(Good Will Hunting)奪得奧斯卡最佳原創劇本後，整個人生便出現了「近乎無法形容」的大變化。

奧斯卡獎更牽動整個業界；電影業顧問安格洛蒂(Tony Angellotti)就表示，奧斯卡獎可讓一些默默無聞卻得到認可的電影，因此更加發揚光大，電影工作室也是如此，獎項的加持，使其得以吸引更多劇本家及製作人等。

一名匿名顧問則表示，演員需要獎項，因其有助職業生涯及達成個人成就，而工作室需要這些演員加持，成為一種互利共生的關係。

當然，這不代表奧斯卡獎的一切都是值得稱道的；為了獲獎，奧斯卡獎的幕後充斥著公關、灑錢等宣傳戰；著名的例子是「莎翁情史」(Shakespeare in Love)與「搶救雷恩大兵」(Saving Private Ryan)兩部電影的廝殺，最終前者靠龐大的公關活動，奪得了當年度的奧斯卡最佳影片。

而確實的，奧斯卡獎的一系列負面問題，已經讓其「加持」的力量不如幾十年前，是電影藝術與科學學院(the Academy)必須面對的問題。

奧斯卡獎 電影 導演

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