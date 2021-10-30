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中疾控：新冠疫苗第三劑接種1個月後 抗體約提升5倍

記者林汪靜／即時報導
中國疾控中心免疫規畫首席專家王華慶30日表示，新冠疫苗第三劑加強針免疫後1個月，檢測到的中和抗體水準是第二劑的5倍左右。（取材自中新網）
中國疾控中心免疫規畫首席專家王華慶30日表示，新冠疫苗第三劑加強針免疫後1個月，檢測到的中和抗體水準是第二劑的5倍左右。（取材自中新網）

中國疾控中心免疫規畫首席專家王華慶30日表示，研究發現，新冠疫苗第三劑加強針免疫後1個月，檢測到的中和抗體水準是第二劑後一個月抗體水準的5倍左右，有的還會更高。

央視新聞報導，王華慶30日在中國國務院聯防聯控機制新聞發布會上表示，根據中國國內外研究結果來看，全程接種疫苗後，隨著時間的推移，會出現中和抗體水準下降的情況，透過增加疫苗接種劑次，也就是大家說的「加強針」，可以使已經逐步減少的中和抗體快速增長或反彈，進而產生更好的保護作用。

他並表示，目前研究發現，現有疫苗對於目前主要流行變種毒株的保護作用仍然有效，特別是對於重症的防護。

另一方面，針對中國部分地區已開展3到11歲兒童新冠疫苗接種，中國國家衛健委疾控局副局長吳良有指出，將繼續按照知情同意、自願的原則，積極引導3到11歲無禁忌人群應接應接，力爭12月底前完成全程的接種。

他還指出，根據科研攻關組疫苗研發專班專家認證的意見，新冠病毒滅活疫苗在3到11歲人群中的安全性和免疫性，與18歲以上的人群是沒有明顯差異的。

吳良有強調，中國國務院聯防聯控已要求安排兒科急診急救人員，以及兒童急救藥品，現在各地正在陸續啟動新冠疫苗接種工作，截至10月29日，已經接種超過353萬劑次。下一步將會繼續指導各地做好3到11歲群體的接種工作，也希望大家依照當地實際安排積極配合接種。

疫苗 中國 國務院

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