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莫德納、輝瑞、嬌生補強針 接種條件不同 該怎麼打？

編譯洪毅／綜合23日電
莫德納、輝瑞第三劑及嬌生第二劑新冠疫苗「補強針」展開接種。（新華社）
莫德納、輝瑞第三劑及嬌生第二劑新冠疫苗「補強針」展開接種。（新華社）

莫德納、輝瑞第三劑及嬌生第二劑新冠疫苗「補強針」展開接種；國家廣播公司商業頻道(CNBC)整理各疫苗略有不同的補強針接種條件，但也指出目前並非所有民眾都可以接種補強針。

莫德納與輝瑞的第三劑補強針接種條件相同，因為他們都是信使核糖核酸(mRNA)技術的疫苗；有資格接種的民眾為接種第二劑後至少六個月的65歲以上民眾，或是符合特定條件的18歲至64歲民眾，這些條件包含：

有癌症、失智症、糖尿病、心臟病、愛滋病等，導致染疫後可能出現併發症的特殊疾病等；還有在長照中心、遊民收容所、監獄等聚集性的場所居住，或是在其場所工作者；以及從事醫護、警消、教師等工作，或是工作地在如超市等，其性質可能暴露於感染病毒風險者。

嬌生疫苗的標準則不同，只要接種一劑後滿兩個月，所有18歲以上民眾都有資格接種第二劑，不限定其身體狀況、工作性質、生活環境等。

在國家衛生院(NIH)背書「安全有效」之下，聯邦疾病防治中心(CDC)宣布補強針可以不同種類混合接種，儘管白宮首席防疫顧問佛奇(Anthony Fauci)日前表示，仍「建議」補強針都打同一種；目前尚未有哪種組合的保護力最好的詳細數字。

三種疫苗的補強針已經開始展開接種，而且CDC的數字還顯示，近期前往接種站打補強針的民眾，甚至比打第一劑者還要多一倍以上；目前美國仍只有66%民眾至少接種一劑疫苗，與先進國家相比偏低，也反映出國內民眾對疫苗態度的鴻溝。

自CDC陸續發布三疫苗補強針指引後，現在有資格接種補強針的民眾接近1億人，包含輝瑞的4700萬人、莫德納的3910萬人、嬌生的1300萬人；截至目前，以接種補強針的民眾約1160萬人；CDC在22日還表示，不排除未來要接種第三劑才認定其「完成接種」的可能性。

疫苗 工作 CDC

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