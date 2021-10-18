疫苗股後市有撐？BNT、莫德納疫苗明年銷售翻倍

健康數據分析機構Airfinity估計，BNT疫苗、莫德納疫苗明年銷量仍很暢旺。路透

最新預測顯示，美國新冠疫苗 製造商輝瑞 、莫德納 明年將主宰新冠疫苗市場，合計新冠疫苗銷售額上看932億美元，幾乎是今年的兩倍。

倫敦金融時報（FT）報導，健康數據分析機構Airfinity估計，輝瑞／BNT疫苗明年銷售額將達到545億美元，莫德納疫苗則達387億美元，合計為932億美元。相較下，Airfinity估計，BNT疫苗今年銷售額為313億美元，而莫德納疫苗為176億美元。

Airfinity的樂觀預測數據顯示，在非大陸製疫苗市場中，明年這兩大mRNA疫苗將包辦四分之三的市占率，剩餘市場則由阿斯特捷利康、嬌生、俄羅斯Sputnik V、諾瓦瓦克斯（Novavax）等競爭對手分食。明年非陸製新冠疫苗的市場規模，預料將激增一倍至1,240億美元。

Airfinity執行長說：「這些數字前所未見；我們預期明年銷量將維持在高水準，因為各國希望延續疫苗保護力，而低所得國家也追求許多高所得國家已經達成的疫苗覆蓋率。」

其他分析師雖不太同意Airfinity的樂觀預測數據，但多數分析師同意輝瑞已稱霸疫苗市場，且可能在未來數月鞏固自身地位。

例如，投銀SVB Leerink雖預估BNT疫苗今年銷售額將達395億美元，但推估明年銷售額將快速滑落至90億美元，理由是明年的疫苗價格比較低、富裕國家的需求減少，以及市場競爭更加激烈。