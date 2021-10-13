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兒科醫師就位 6500萬劑輝瑞準備好了 12歲以下接種倒數

編譯陳韻涵／綜合13日電
聯邦政府已準備充足疫苗，準備為5至11歲學童接種。圖為13歲的康州學生接種新冠疫苗。(Getty Images)
聯邦政府已準備充足疫苗，準備為5至11歲學童接種。圖為13歲的康州學生接種新冠疫苗。(Getty Images)

衛生當局開放12歲以下兒童接種新冠疫苗在即，白宮12日已知會各州州長與小兒科醫生，在11月初之前準備就緒。

白宮官員在電話中告訴各州州長，準備因應11月初開打的小學生接種新冠疫苗的作業，未來幾天將與地方衛生官員合作，公告接種站位置。

美國廣播公司新聞網(ABC News)取得的音訊檔案顯示，白宮官員告訴州長，當局已準備好給2800萬名5歲到11歲兒童接種的輝瑞(Pfizer)疫苗，就等聯邦當局批准。

兒童用的輝瑞疫苗劑量約為成人的三分之一，預料也會比照成人疫苗注射地點，在藥局、家醫科診所、醫院、健康中心、藥局，免費為兒童接種；此外，部分州考慮讓兒童在學校打疫苗。

白宮防疫協調官齊安茲(Jeffrey Zients)在電話中告訴各州州長說：「我們有充足庫存，很快就會配送到位，訂購與配送系統與成人疫苗相似。」

齊安茲表示，各州應準備好疫苗計畫推動初期的踴躍人潮，確保家長方便預約，「家長已經等待兒童疫苗許久，他們想讓孩子盡快接種。」

輝瑞關於小學生疫苗的臨床研究對象為美國、芬蘭、波蘭與西班牙共4500名自願受試者，詳細的兒童新冠疫苗臨床試驗數據並未公開；但輝瑞表示，兒童疫苗的安全與效果並不打折。

輝瑞正在對學齡前及嬰兒疫苗做試驗，結果可能在今年底公布，5歲以下的兒童最早可望於明年初接種疫苗。

在兒童接種新冠疫苗前，聯邦食品暨藥物管理局(FDA)和聯邦疾病防治中心(CDC)必須認可這款兒童疫苗安全且有效，由獨立顧問組成的FDA與CDC顧問小組將分別於本月底及下月初召開會議。

聯邦政府預期FDA和CDC會授權兒童疫苗，已採購6500萬劑兩劑式的輝瑞兒童疫苗。

聯邦衛生部(HHS)表示，70%的疫苗提供者已申請為兒童注射疫苗；然而，家長是否願意讓孩子接種疫苗仍是個問題，未來幾周公布的臨床試驗細節可能是家長評估的關鍵。

凱瑟家庭基金會(Kaiser Family Foundation)9月民調訪查家中有5歲到11歲孩童的家長發現，三分之一的受訪家長願意讓孩子立刻接種疫苗，另有三分之一的家長還在觀望；家長讓孩子接種疫苗的意願，比該基金會7月訪查時要高。

整體而言，幼童比較不會如成人染疫般嚴重；美國兒科學會(AAP)和兒童醫院協會(CHA)表示，兒童染疫住院占總住院人數的不到2%。

儘管如此，衛生官員仍警告，夏秋疫情惡化，兒童染疫住院人數增加；8月底以來，全美至少110萬名兒童確診。

疫苗 輝瑞 白宮

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