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輝瑞與莫德納疫苗「關鍵原料」 竟來自日本老牌醬油廠

中央社／東京13日綜合外電報導
美國輝瑞與莫德納藥廠開發出的新冠肺炎mRNA疫苗在防疫上發揮關鍵作用，特別的是，這兩支疫苗的關鍵原料，來自日本傳承近400年的老牌醬油廠山佐醬油。示意圖／Ingimage
美國輝瑞與莫德納藥廠開發出的新冠肺炎mRNA疫苗在防疫上發揮關鍵作用，特別的是，這兩支疫苗的關鍵原料，來自日本傳承近400年的老牌醬油廠山佐醬油。示意圖／Ingimage

美國輝瑞與莫德納藥廠開發出的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）mRNA疫苗在防疫上發揮關鍵作用，特別的是，這兩支疫苗的關鍵原料，來自日本傳承近400年的老牌醬油廠山佐醬油。

日本讀賣新聞報導，總公司位於千葉縣銚子市的山佐（YAMASA）醬油創業於1645年，為輝瑞（Pfizer）與莫德納（Moderna）提供信使核糖核酸（mRNA）疫苗的關鍵成分「假尿苷」（pseudouridine）。

報導指出，mRNA疫苗在進入人體後，因免疫反應會引起發炎，導致難以應用；研究mRNA技術的匈牙利裔美籍生技科學家卡林柯（Katalin Karikó），想到將構成mRNA的物質之一「尿核苷」（Uridine）替換為「假尿苷」，使人體的免疫系統不會將mRNA判定為異物，疫苗得以更容易在人體內發揮作用。

製作醬油將近400年的山佐醬油，為了研究與製造鮮味成分，1970年代起開始跨足醫藥品領域，從1980年代起向國外輸出假尿苷。過去因為假尿苷僅用於學術研究，輸出量很少，但疫情使得假尿苷需求量大增，輸出量爆增數10倍以上。

山佐醬油在2020年12月期的營業額為581億日圓，其中醫藥品相關事業僅占營業額約1成，不過山佐醬油認為，未來醫藥品將會成為主力商品之一，希望能成長到與醬油並列為公司的主要收益來源。

另外，日本玻璃大廠艾杰旭（AGC）在德國的工廠，也為輝瑞疫苗生產其中的「質體DNA」（Plasmid DNA）成分，且因應需求增加，擬增設生產線。

疫苗 輝瑞 日本

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