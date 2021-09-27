專家預估新冠肺炎「感冒化」 疫苗未來可能要這樣打
針對英國研發AZ疫苗的吉爾伯特女爵認為未來新冠肺炎病毒會「感冒化」，引發重症的機率變小，台大小兒感染科醫師李秉穎最近受訪時表示「終於有人跟我的意見一樣」，未來應該是感冒化而非流感化，但在前兩、3年的陣痛期，民眾可能必須要像每年打流感疫苗一樣，每年加打一劑新冠肺炎疫苗，增加抗體，但之後應該只有新生兒要注意，其他人會沒問題。
而針對目前學校開打BNT疫苗，許多學生出現胸悶、手腳發麻等不適症狀，甚至有醫學生出現心肌炎的症狀而住進加護病房，李秉穎表示，mRNA疫苗一般說來第一劑的症狀是比較輕微的，第二劑輕微不良反應的比率可能更高，但這些都只是輕微的不適，第一劑不太舒服的人還是要打第二劑。
被稱為「AZ女王」的吉爾伯特女爵最近受訪時，表示新冠肺炎病毒未來會隨著演化而逐漸毒性降低，致命性減少，走向感冒化，對此，李秉穎表示，從疫情一開始自己就是抱持這種看法，像是目前會引發人類感冒的4種冠狀病毒一樣，也是經過不斷的突變，逐漸感冒化，像現在就不必再去特別預防它，新冠肺炎病毒的情況應該也是一樣的。
李秉穎最近接受電視「年代向錢看」節目訪問時表示，新冠病毒未來不是流感化而是感冒化，引起重症的比率會降低，但在前兩、3年的急性陣痛期，因為病毒第一次與人體見面，重症還是會比較高，前面幾年可能要像流感疫苗一樣，每年打一劑，所以國內疫情指揮中心目前已採購明年數千萬劑的疫苗。
而針對校園開打疫苗許多學生出現不適，李秉穎表示，出現在第一天的胸悶、呼吸急促與手腳發麻等，通常都是暈針造成，而BNT疫苗的輕微不良反應包括頭痛、發燒、酸痛等，應該是第二劑的比率會更高一些，如果第一劑有暈針情況，會建議第二劑可以去診所打，避免大家一起排隊的恐懼心理。
而最重要的是30歲以下民眾注射mRNA疫苗時，會有心肌炎風險，愈年輕比率愈高，男性發生機率與女性相比是10比1，通常發生在注射後2到4天的一周內，但4周內都有零星發生機率，要特別注意胸悶、胸痛、呼吸急促及運動功能受限等狀況。
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