Novavax疫苗在歐美落後 瞄準中低收入國家

Novavax疫苗。（路透）

美國 製藥公司諾瓦瓦克斯（Novavax）今天表示，已與印度合作夥伴向世界衛生組織（WHO）替旗下COVID-19疫苗 申請緊急使用授權，可望供給許多相對貧窮國家運用。

路透報導，諾瓦瓦克斯在向歐美申請COVID-19疫苗許可的競爭中落後，這些地區多數人口都已接種其他品牌的疫苗，因此諾瓦瓦克斯優先向中低收入 國家的監管機關提出申請。

若獲世衛組織核准並列名可用疫苗後，諾瓦瓦克斯就得以提供疫苗給諸多發展中國家，這些國家的監管機關做決定時，相當仰賴世衛組織的指引。屆時還可加入COVID-19疫苗全球取得機制（COVAX），此一機制主要目的就是要讓疫苗公平配送到中低收入國家。

諾瓦瓦克斯迄今已向印度、菲律賓、印尼等國的監管機關提交申請文件。

諾瓦瓦克斯與全球最大疫苗生產機構「印度血清研究所」（Serum Institute of India）共同承諾提供逾11億劑疫苗給COVAX機制。

但COVAX目前僅配送不到3億劑疫苗給窮國，比起專家估計需要的60億劑可謂杯水車薪。

諾瓦瓦克斯研發的重組蛋白次單位疫苗在美國一項大型後期臨床試驗中呈現出超過90%的效力，包括針對各種變異株。早期研究也顯示，諾瓦瓦克斯疫苗對於傳染力強的Delta變異株也具防護力。

諾瓦瓦克斯預期今年第4季向美國及歐盟申請許可。