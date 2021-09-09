抗流感+新冠 莫德納開發「二合一疫苗」

莫德納疫苗。（路透）

流感 與新冠肺炎可謂當前兩大呼吸道疾病威脅，有鑑於此，莫德納 (Moderna)9日表示，正在開發一種將流感與新冠肺炎結合在一起，甚至其他呼吸道疾病的「數合一」疫苗 ，作為每年一次的疫苗接種之用。

除流感之外，眾多呼吸道疾病中，人類呼吸道融合病毒(Respiratory Syncytical Virus，RSV)始終特別難纏，幾十年來仍然沒有疫苗防範，不過莫德納仍在開發中，已在臨床試驗階段，而且希望最終能夠跟流感、新冠肺炎等疫苗結合起來。

莫德納執行長班塞爾(Stéphane Bancel)表示，如果能夠開發出一種針對呼吸道疾病的「數合一」疫苗，前景將大有可為；班塞爾還說，預計「數合一」疫苗在6至12個月後就可以開始臨床試驗，相信莫德納會成為這塊市場的急先鋒。

除莫德納外，諾瓦瓦克斯(Novavax)已在進行結合流感與新冠肺炎疫苗的初期臨床試驗。

世界衛生組織(WHO)公共衛生緊急計畫執行主任萊恩(Mike Ryan)7日表示，由於新冠病毒持續突變，要根除的希望恐怕很「渺茫」，可能最終會像流感一樣，不定期的成為影響生活的問題之一；白宮首席防疫顧問佛奇(Anthony Fauci)也持類似看法。

與輝瑞的新冠疫苗可用於12歲以上兒童不同，目前莫德納的新冠疫苗仍僅適用於18歲以上青年人，12歲至18歲的使用，及完全批准等都仍待聯邦食品暨藥物管理局(FDA)的決定，不過莫德納的新冠疫苗已在臨床試驗6個月至11歲兒童。

莫德納正在開發「數合一」呼吸道疾病疫苗的消息振奮人心，也相信莫德納有望因此賺得盆滿缽滿，從9日股價大漲近8%就可見一斑；不過投行Oppenheimer分析師辛哈(Hartaj Singh)表示，疫情趨緩後，疫苗市場還有多大的擴展空間其實是個問題。