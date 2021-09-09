我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜習時隔7個月再通話 確保開誠布公、競爭不致衝突

維州移除李將軍像 尋找1887年「時間膠囊」卻遇障礙

抗流感+新冠 莫德納開發「二合一疫苗」

編譯洪毅／綜合9日電
莫德納疫苗。（路透）
莫德納疫苗。（路透）

流感與新冠肺炎可謂當前兩大呼吸道疾病威脅，有鑑於此，莫德納(Moderna)9日表示，正在開發一種將流感與新冠肺炎結合在一起，甚至其他呼吸道疾病的「數合一」疫苗，作為每年一次的疫苗接種之用。

除流感之外，眾多呼吸道疾病中，人類呼吸道融合病毒(Respiratory Syncytical Virus，RSV)始終特別難纏，幾十年來仍然沒有疫苗防範，不過莫德納仍在開發中，已在臨床試驗階段，而且希望最終能夠跟流感、新冠肺炎等疫苗結合起來。

莫德納執行長班塞爾(Stéphane Bancel)表示，如果能夠開發出一種針對呼吸道疾病的「數合一」疫苗，前景將大有可為；班塞爾還說，預計「數合一」疫苗在6至12個月後就可以開始臨床試驗，相信莫德納會成為這塊市場的急先鋒。

除莫德納外，諾瓦瓦克斯(Novavax)已在進行結合流感與新冠肺炎疫苗的初期臨床試驗。

世界衛生組織(WHO)公共衛生緊急計畫執行主任萊恩(Mike Ryan)7日表示，由於新冠病毒持續突變，要根除的希望恐怕很「渺茫」，可能最終會像流感一樣，不定期的成為影響生活的問題之一；白宮首席防疫顧問佛奇(Anthony Fauci)也持類似看法。

與輝瑞的新冠疫苗可用於12歲以上兒童不同，目前莫德納的新冠疫苗仍僅適用於18歲以上青年人，12歲至18歲的使用，及完全批准等都仍待聯邦食品暨藥物管理局(FDA)的決定，不過莫德納的新冠疫苗已在臨床試驗6個月至11歲兒童。

莫德納正在開發「數合一」呼吸道疾病疫苗的消息振奮人心，也相信莫德納有望因此賺得盆滿缽滿，從9日股價大漲近8%就可見一斑；不過投行Oppenheimer分析師辛哈(Hartaj Singh)表示，疫情趨緩後，疫苗市場還有多大的擴展空間其實是個問題。

疫苗 莫德納 流感

上一則

拜登簽令聯邦雇員須打疫苗 也將要求企業員工接種或篩檢

延伸閱讀

金磚領導人會議秀疫苗外交 習近平宣布再捐1億疫苗

金磚領導人會議秀疫苗外交 習近平宣布再捐1億疫苗
台指揮中心「強化機組員防疫」獲3共識 將打第3劑疫苗

台指揮中心「強化機組員防疫」獲3共識 將打第3劑疫苗
一石二鳥 莫德納研發新冠、流感二合一疫苗

一石二鳥 莫德納研發新冠、流感二合一疫苗

賀錦麗前腳走 王毅後腳到越南 疫苗伴手禮成焦點

賀錦麗前腳走 王毅後腳到越南 疫苗伴手禮成焦點
忘記裝疫苗 日本醫師竟幫民眾「打氣」

忘記裝疫苗 日本醫師竟幫民眾「打氣」
聯航新規 疫苗豁免員工須休假 疫情緩解再復工

聯航新規 疫苗豁免員工須休假 疫情緩解再復工

熱門新聞

加州各縣無需預約疫苗接種站分佈圖。

加州這些接種點 無需預約可打疫苗

2021-08-31 02:30
50歲以下的非裔居民和16歲以下的西裔居民，疫苗接種率不足50%。（檔案圖）

未達8成接種 洛縣群體免疫無期

2021-09-03 17:10
南加橙縣查普曼大學開學不久，就暴發新冠疫情。（KTLA 5視頻截圖）

南加查普曼大學開學３天疫情爆發 學生搬離宿舍

2021-09-03 18:11
中國生物紀委書記陳坤宣稱，該廠生產的人免疫球蛋白（pH4）對Delta變種病毒感染者，治癒率是100%。（新浪微博照片）

中稱：國藥新藥治Delta痊癒率100% 以接種者血漿為原料

2021-09-06 17:11
流行病防範創新聯盟（CEPI）今天表示，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗製造商應當讓旗下獲批准疫苗用於臨床試驗比較，否則恐阻礙其他新疫苗開發。美聯社

藥廠拒獲准疫苗用於臨床試驗比較 恐衝擊疫苗開發

2021-09-07 14:05

1張圖看疫情：美63.9%成年人已完全接種疫苗

2021-09-04 03:00

超人氣

更多 >
竊賊3天2上門 搬走保險箱 華人飽受驚嚇

竊賊3天2上門 搬走保險箱 華人飽受驚嚇
拍下911「墜落的男子」震撼照片 美聯社記者訴心情

拍下911「墜落的男子」震撼照片 美聯社記者訴心情
華男法拉盛街頭無故被毆 血流一地

華男法拉盛街頭無故被毆 血流一地
911恐攻主嫌仍在候審 背後神祕原因曝光

911恐攻主嫌仍在候審 背後神祕原因曝光
洛市知名時尚街多起持槍搶劫 遊客大白天被洗劫

洛市知名時尚街多起持槍搶劫 遊客大白天被洗劫