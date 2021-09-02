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這一類病人打疫苗要特別小心 發炎反應可能加劇病症

記者修瑞瑩／台南報導
醫師提醒有心血管疾病患者，打完疫苗後要特別小心。圖／台南安南醫院提供
醫師提醒有心血管疾病患者，打完疫苗後要特別小心。圖／台南安南醫院提供

隨著注射疫苗的人愈來愈多，不良反應的案件也跟著增加，有些有心血管疾病的長者擔心副作用不敢打疫苗，但醫師表示，這些人是高危險群、反而更該打疫苗，但因為打疫苗後會有發炎反應，可能會使心血管疾病的症狀更明顯，要特別注意觀察打疫苗後的身體反應。

台灣台南市立安南醫院心臟內科醫師黃成偉最近就接到一名70歲的患者，平日有糖尿病，但並沒有注意到自己有心血管疾病，打完疫苗後出現左胸口及後背疼痛，原本以為是打疫苗的副作用、應該很快消失，但症狀卻持續兩周，就醫檢查後才發現心血管嚴重阻塞，經心導管手術後，症狀才消失。

黃成偉指出，近來門診中常遇見許多長者訴說擔心自身有慢性病，怕施打疫苗後會引起不良副作用，其實慢性病朋友反而是更容易引發新冠肺炎重症的族群，建議更應施打疫苗以降低染病風險。比較要注意的是有些病患本身有潛在的疾病例如心血管阻塞，在打完疫苗後，人體為產生抗體會開始有發炎反應；如此一來就更容易會引發胸悶等症狀，如一直未重視，有時甚至會造成心肌梗塞，不可小覰。

黃成偉提醒，如發現自己在施打疫苗前後有胸悶、呼吸急促喘不過氣和心悸等症狀時，勿輕忽趕快至醫院急診室或心臟科求診，讓醫師來確定原因會比較保險。目前的心導管技術非常先進，只需針孔大小傷口即可利用血管支架來打通血管，尤其是塗藥血管支架更能達到很好的治療效果。

疫苗 心血管疾病 台灣

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