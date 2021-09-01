莫德納向FDA申請 授權第3劑加強針

莫德納新冠疫苗。(路透)

莫德納公司（Moderna）表示，已經向美國 食品藥物管理局（FDA）遞交初步資料，希望取得施打新冠疫苗 第3劑加強針的授權。此事為到底有沒有必要額外追加注射的辯論加火添柴。

莫德納周三發布聲明，在臨床試驗中，加強針使用減量的50微克（現今疫苗劑量的一半），可提高針對Delta變種病毒 的抗體水準到超過40倍。

該公司計劃，未來幾周將向歐洲和其他地區的主管機關呈交數據。

新申請讓這家總部設於美國麻州劍橋的生技公司，在取得第3劑的授權上，僅略微落後對手輝瑞（Pfizer）和BioNTech（以下簡稱BNT），後兩家公司合作的疫苗在上月提出初步的追加劑資料申請授權。

主管機關放行讓更多人能打第3劑的壓力已經增加，因為白宮上月說，希望9月20日起開始為美國人施打追加劑。

根據FDA周三的聲明，擔任顧問的專家小組計劃9月17日就新冠疫苗追加劑舉行公開會議，那場會議主要聚焦輝瑞和BNT疫苗，將於當地時間上午8時30分開始，並串流上網。

由於突破性感染和Delta變種病毒致病的病例激增，美國關於追加劑的爭論近來加劇，因為少有證據顯示，疫苗對於防範重病、住院和死亡的效力大幅下降。