我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

911事件20周年 布希吐心聲：攻打阿富汗是保護美國人

美8月新增確診422萬例 病亡人數是7月的三倍

莫德納向FDA申請 授權第3劑加強針

編譯季晶晶／綜合外電
莫德納新冠疫苗。(路透)
莫德納新冠疫苗。(路透)

莫德納公司（Moderna）表示，已經向美國食品藥物管理局（FDA）遞交初步資料，希望取得施打新冠疫苗第3劑加強針的授權。此事為到底有沒有必要額外追加注射的辯論加火添柴。

莫德納周三發布聲明，在臨床試驗中，加強針使用減量的50微克（現今疫苗劑量的一半），可提高針對Delta變種病毒的抗體水準到超過40倍。

該公司計劃，未來幾周將向歐洲和其他地區的主管機關呈交數據。

新申請讓這家總部設於美國麻州劍橋的生技公司，在取得第3劑的授權上，僅略微落後對手輝瑞（Pfizer）和BioNTech（以下簡稱BNT），後兩家公司合作的疫苗在上月提出初步的追加劑資料申請授權。

主管機關放行讓更多人能打第3劑的壓力已經增加，因為白宮上月說，希望9月20日起開始為美國人施打追加劑。

根據FDA周三的聲明，擔任顧問的專家小組計劃9月17日就新冠疫苗追加劑舉行公開會議，那場會議主要聚焦輝瑞和BNT疫苗，將於當地時間上午8時30分開始，並串流上網。

由於突破性感染和Delta變種病毒致病的病例激增，美國關於追加劑的爭論近來加劇，因為少有證據顯示，疫苗對於防範重病、住院和死亡的效力大幅下降。

疫苗 美國 變種病毒

上一則

加州抗擊高傳染性的Delta變種病毒 表現比德州好

延伸閱讀

勞工節長周末 當局呼籲未打疫苗者避免旅遊

勞工節長周末 當局呼籲未打疫苗者避免旅遊
新冠疫苗普及失衡 譚德塞籲：富國本月暫停施打追加劑

新冠疫苗普及失衡 譚德塞籲：富國本月暫停施打追加劑
CDC：全美100萬人已打補強針 未接種者長周末別出遊

CDC：全美100萬人已打補強針 未接種者長周末別出遊
上海復星醫藥稱 供台第二批BNT疫苗一周後啟運

上海復星醫藥稱 供台第二批BNT疫苗一周後啟運
美8月ADP就業報告不如預期 Delta變種病毒害的

美8月ADP就業報告不如預期 Delta變種病毒害的
何大一：Delta後恐再現新變種病毒

何大一：Delta後恐再現新變種病毒

熱門新聞

加州各縣無需預約疫苗接種站分佈圖。

加州這些接種點 無需預約可打疫苗

2021-08-31 02:30
南韓19日開始為年輕人接種新冠疫苗，之後卻驚傳多起20多歲年輕人接種輝瑞疫苗後猝死案例，引發大眾擔憂。

南韓爆多起年輕人接種輝瑞疫苗後猝死 引大眾擔憂

2021-08-29 06:00
河濱縣衛生局近日宣布，該縣一名四歲孩童死於新冠肺炎。（示意圖，Ingimage）

4歲童染疫亡 河濱縣最小新冠死者

2021-08-28 18:42
最新研究顯示，接種莫德納疫苗所產生的抗體數量，是接種BNT疫苗的兩倍多。（路透）

研究：接種莫德納疫苗產生的抗體 是BNT兩倍多

2021-08-31 21:14
一項英國研究發現，感染Delta新冠變種病毒者住院的可能性，比感染Alpha病毒株（最早於英國發現）的病患高一倍。（路透）

研究：Delta變種病毒感染者 住院風險倍增

2021-08-29 17:00
佛奇說，他認為FDA「有相當合理的機會」會在聖誕假期前，批准12歲以下兒童接種輝瑞-BNT或莫德納疫苗。路透

佛奇：聖誕假期前 有望批准12歲以下孩童施打疫苗

2021-08-30 08:12

超人氣

更多 >
社安福利受影響嗎？ 社安基金收不敷出 2034年可能花光

社安福利受影響嗎？ 社安基金收不敷出 2034年可能花光

趙薇出事 明星好友全跑光 周冬雨、王俊凱坦蕩蕩

趙薇出事 明星好友全跑光 周冬雨、王俊凱坦蕩蕩
不等聯邦了 全美10州擬聯合採用「疫苗護照」

不等聯邦了 全美10州擬聯合採用「疫苗護照」
德州「心跳法」上路 全美最嚴苛墮胎法 測到胎兒心跳後禁墮胎

德州「心跳法」上路 全美最嚴苛墮胎法 測到胎兒心跳後禁墮胎

不賣投資客 政府將建200萬棟房 3年內銷售10萬平價屋

不賣投資客 政府將建200萬棟房 3年內銷售10萬平價屋