佛奇：聖誕假期前 有望批准12歲以下孩童施打疫苗

佛奇說，他認為FDA「有相當合理的機會」會在聖誕假期前，批准12歲以下兒童接種輝瑞-BNT或莫德納疫苗。路透

美國 防疫專家佛奇 （Anthony Fauci）今天表示，鑒於Delta變異株確診病例激增，他支持到校上課的孩童必須強制接種COVID-19疫苗 。佛奇表示，當局有望在聖誕假期前批准12歲以下孩童施打。

路透報導，白宮首席醫療顧問、國家過敏與傳染病研究院（NIAID）院長佛奇今天在美國有線電視新聞網（CNN）談話性節目「美國國情」（State of the Union）上表示：「到校上課的孩童必須強制施打COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗，我認為這是很好的想法。」

他說：「我們已經這樣做了幾十年，小兒麻痺、麻疹、腮腺炎、德國麻疹、肝炎等，都有疫苗得接種。」

目前12歲以下兒童不符疫苗接種資格，但佛奇24日在接受美國廣播公司（ABC）「本週」（This Week）訪問時表示，10月初以前應該會有足夠數據，讓美國食品暨藥物管理局（FDA）考慮兒童接種疫苗是否安全。

佛奇說，他認為FDA「有相當合理的機會」會在聖誕假期前，批准12歲以下兒童接種輝瑞-BNT或莫德納疫苗。

各地學校預計在秋季重新開放，確診案例攀升已造成全國數十所學校延遲這個學年的開學。

數據顯示南部學校所受衝擊最大。南部各州是目前這波疫情的熱區，然而疫苗施打率在全國排名卻是吊車尾。