我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

喀布爾上空火箭呼嘯而過 初步研判美方無死傷

紐約市地鐵突發重大「電力故障」 幾乎全線停運

佛奇：聖誕假期前 有望批准12歲以下孩童施打疫苗

中央社／華盛頓29日綜合外電報導
佛奇說，他認為FDA「有相當合理的機會」會在聖誕假期前，批准12歲以下兒童接種輝瑞-BNT或莫德納疫苗。路透
佛奇說，他認為FDA「有相當合理的機會」會在聖誕假期前，批准12歲以下兒童接種輝瑞-BNT或莫德納疫苗。路透

美國防疫專家佛奇（Anthony Fauci）今天表示，鑒於Delta變異株確診病例激增，他支持到校上課的孩童必須強制接種COVID-19疫苗。佛奇表示，當局有望在聖誕假期前批准12歲以下孩童施打。

路透報導，白宮首席醫療顧問、國家過敏與傳染病研究院（NIAID）院長佛奇今天在美國有線電視新聞網（CNN）談話性節目「美國國情」（State of the Union）上表示：「到校上課的孩童必須強制施打COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗，我認為這是很好的想法。」

他說：「我們已經這樣做了幾十年，小兒麻痺、麻疹、腮腺炎、德國麻疹、肝炎等，都有疫苗得接種。」

目前12歲以下兒童不符疫苗接種資格，但佛奇24日在接受美國廣播公司（ABC）「本週」（This Week）訪問時表示，10月初以前應該會有足夠數據，讓美國食品暨藥物管理局（FDA）考慮兒童接種疫苗是否安全。

佛奇說，他認為FDA「有相當合理的機會」會在聖誕假期前，批准12歲以下兒童接種輝瑞-BNT或莫德納疫苗。

各地學校預計在秋季重新開放，確診案例攀升已造成全國數十所學校延遲這個學年的開學。

數據顯示南部學校所受衝擊最大。南部各州是目前這波疫情的熱區，然而疫苗施打率在全國排名卻是吊車尾。

疫苗 美國 佛奇

上一則

以色列完整接種疫苗者全面開打第3劑 須和第2劑隔5個月

延伸閱讀

佛奇支持校園強制打疫苗 第3劑間隔時間「會靈活調整」

佛奇支持校園強制打疫苗 第3劑間隔時間「會靈活調整」
佛奇：美國年底前恐增10萬人病故 打疫苗就能預防

佛奇：美國年底前恐增10萬人病故 打疫苗就能預防
美下月全面施打加強針 佛奇：仍傾向第2劑滿8個月再打

美下月全面施打加強針 佛奇：仍傾向第2劑滿8個月再打
若大多數人都打疫苗 佛奇：明春就可望控制疫情

若大多數人都打疫苗 佛奇：明春就可望控制疫情
佛奇：更多疫苗將獲完整授權 兒童可望今秋接種

佛奇：更多疫苗將獲完整授權 兒童可望今秋接種
佛奇：輝瑞疫苗獲藥證有助疫苗接種 疫情明春有望獲控

佛奇：輝瑞疫苗獲藥證有助疫苗接種 疫情明春有望獲控

熱門新聞

加州各縣無需預約疫苗接種站分佈圖。

加州這些接種點 無需預約可打疫苗

2021-08-19 02:30
以色列開始注射第三針。（美聯社）

研究：第三針疫苗的感染保護是兩次接種後的四倍

2021-08-22 21:00
河濱縣衛生局近日宣布，該縣一名四歲孩童死於新冠肺炎。（示意圖，Ingimage）

4歲童染疫亡 河濱縣最小新冠死者

2021-08-28 18:42
南韓19日開始為年輕人接種新冠疫苗，之後卻驚傳多起20多歲年輕人接種輝瑞疫苗後猝死案例，引發大眾擔憂。

南韓爆多起年輕人接種輝瑞疫苗後猝死 引大眾擔憂

2021-08-29 06:00
突破性感染增加，未接種年輕人死亡率高出22倍以上。（unsplash.com）

突破性感染增加 未接種年輕人死亡率高出22倍以上

2021-08-23 17:59
一項英國研究發現，感染Delta新冠變種病毒者住院的可能性，比感染Alpha病毒株（最早於英國發現）的病患高一倍。（路透）

研究：Delta變種病毒感染者 住院風險倍增

2021-08-29 17:00

超人氣

更多 >
中國夫妻偷渡來美 疫情下失業 妻壓力過大病逝

中國夫妻偷渡來美 疫情下失業 妻壓力過大病逝
杭州男大崩潰 同居女友姑媽3年才知她竟是女友

杭州男大崩潰 同居女友姑媽3年才知她竟是女友
馬失前蹄、薇在旦夕...中國的風向變了

馬失前蹄、薇在旦夕...中國的風向變了
神學士最高領袖行蹤曝光 即將公開露面

神學士最高領袖行蹤曝光 即將公開露面
生完不到1個月 王思佳身材嚇傻網友「不合理」

生完不到1個月 王思佳身材嚇傻網友「不合理」