南韓爆多起年輕人接種輝瑞疫苗後猝死 引大眾擔憂

南韓19日開始為年輕人接種新冠疫苗，之後卻驚傳多起20多歲年輕人接種輝瑞疫苗後猝死案例，引發大眾擔憂。

南韓 中央日報報導，南韓19日開始為年輕人接種新冠疫苗 ，之後卻驚傳多起20多歲年輕人接種輝瑞 （Pfizer）疫苗後猝死案例，引發大眾擔憂。

南韓警方23日指出，忠清南道公州一名21歲女大生16日接種首劑輝瑞疫苗，沒有發生任何顯著副作用，卻在23日下午被發現陳屍租屋處。女大生家屬指出，她沒有任何已知潛在疾病，當時和朋友一起讀書至深夜，監視器有拍到女大生猝逝當天凌晨有去便利商店。

女大生遺體被發現時，身上有紫色斑點。目前女大生家屬和警方已要求南韓國家法醫中心進行屍體解剖，已查明死因。

南韓其他地區也有發生類似案例。一名20多歲近30歲男子在濟州島2日接種首劑輝瑞疫苗，出現胸痛。這是常見的副作用症狀，男子於22日就醫，但之後因症狀惡化過世。他也沒有任何潛在疾病。此外，一名25歲健康郵務人員則是接種第二劑輝瑞疫苗後，於10日去世，前後僅過3天。

梨花女子大學木洞醫院教授全恩美（音譯）表示：「對20多歲的年輕人而言，疫苗產生的副作用大多不會致死。但政府必須檢查並公布死因，緩解大眾焦慮。」

中央日報也呼籲南韓政府，釐清並公布死因後也要為每種副作用案例提供醫學檢查方法。