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疫苗出貨慢、給日本的還遭汙染 莫德納為何頻出包？

編譯林奇賢／綜合外電
莫德納疫苗在全球供應的情況一直出問題，業內人士認為，主要是莫德納量產的經驗不足所致。美聯社
莫德納疫苗在全球供應的情況一直出問題，業內人士認為，主要是莫德納量產的經驗不足所致。美聯社

莫德納疫苗在全球的供應不斷出狀況，不僅供給南韓、加拿大等國的疫苗都交貨延遲，日前還發生供鹿日本的疫苗含外來物質而遭汙染，迫使日本當局下令停用逾160萬劑疫苗。產業人士認為，主要是莫德納量產的經驗不足所致。

Business Korea報導，專家指出，莫德納無法處理與新冠疫苗生產和配送有關的問題。今年4月莫德納表示，礙於歐洲供應鏈的相關問題，供給英國和加拿大的疫苗可能不足。莫德納原定6月底前供應5,000萬劑疫苗給加拿大，但供應量後來削減至4,000多萬劑。同樣的，莫德納原定6月底前供應日本4,000萬劑疫苗，但日本的實際到貨量為1,370萬劑。

莫德納日前傳出疫苗遭汙染的問題，讓南韓食品醫藥品安全處26日對國民信心喊話，8月到貨的莫德納疫苗來自美國，至於日本那批出問題的疫苗，是在西班牙生產。

業界人士指出：「莫德納沒有大規模製藥的經驗，還不能完全勝任如此大量的生產與供應。事實上，從今年初以來，這個問題已多次被提及。」

莫德納疫苗的液體是由瑞士合作夥伴Lonza生產，原料來自瑞士、美國等地，其中脂質奈米粒子（LNP）是來自CordenPharma。這些液體會被送到Catalent、西班牙藥廠Rovi、瑞典藥廠Recipharm，以完成最後的裝瓶等後續工作。三星生物製藥很快將加入裝瓶作業的行列。

疫苗 莫德納 日本

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