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路透：德國BNT疫苗將提前交貨給台灣 最快下周抵達

編譯林奕榮／綜合外電
路透報導，德國BNT新冠疫苗將比預期時間，要更早交貨給台灣。路透
路透報導，德國BNT新冠疫苗將比預期時間，要更早交貨給台灣。路透

路透報導，知情人士透露，德國BioNTech（BNT）新冠疫苗將比預期提早交貨給台灣，原因是中國政府一直未能批准開打BNT疫苗，讓超過100萬劑的部分訂單轉至台灣。

台灣鴻海集團、台積電及慈濟基金會透過上海復星醫藥，共訂購買1,500萬劑BNT疫苗，捐給台灣政府，首批疫苗原本預料最快將在9月中下旬到貨。

知情人士說，德國BNT原廠本來要出貨疫苗給上海復星，但因為上海復星未取得可在中國境內施打的緊急使用授權（EUA），於是釋出這些疫苗，台灣成為接收BNT疫苗訂單後的幾個對象之一，但消息人士拒絕透露包括歐洲國家在內的其他國家名單。

路透引述知情人士表示，首批BNT疫苗快來了，「下周就會進來」，但未提及疫苗數量及原因。

BNT執行長Ugur Sahin曾在4月時說，他預估新冠疫苗「最晚6月」將獲得中國批准，但北京當局一直未核準，意味著其中一些疫苗可以轉向台灣。中國10多歲青少年目前接種的疫苗仍以國產科興及國藥為主。BNT是早期通過青少年三期實驗的疫苗之一。

台灣中央流行疫情指揮中心25日在被問到有關BNT疫苗何時抵台時，指揮官陳時中提到，由於還有相關程序在進行，疫苗何時進來無法掌握。但這批疫苗標簽是有中文「復必泰」字樣，基於防疫考量，審批的重點在於內容物是否有效。

他說：「重要的是疫苗的內容物是不是安全有效，進來之後還是要經過食藥署檢驗封簽，有達到我們的要求才會開放使用。」台積電和BioNTech拒絕置評；復星和中國國家衛生健康委員會均未立即給予評論。

鴻海／永齡基金會執行長劉宥彤稍早指出，如何讓疫苗更快、更多、安全的運抵台灣是全民所愿。在多方對大眾有益的考量下，此次並沒有受到政治力干擾。

疫苗 台灣 中國

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