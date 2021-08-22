不打疫苗試試看 土耳其強制出示PCR陰性證明

土耳其內政部昨天公告，自9月6日起，未施打新冠疫苗或染疫未康復者，必須出示48小時內核酸檢測（PCR）陰性證明，才能夠出席音樂會，進入電影院、劇院等場所。 Getty Images

逾3500萬土耳其人完成兩劑2019冠狀病毒疾病疫苗 接種。為催促民眾接種，尚未施打疫苗者9月6日起須出示兩天內PCR檢測 陰性證明才可城際移動和參加公共活動。

土耳其內政部昨天公告，自9月6日起，未施打COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗或染疫未康復者，必須出示48小時內核酸檢測（PCR）陰性證明，才能夠出席音樂會，進入電影院、劇院等場所。

與此同時，9月初開始的新學期，土耳其將全面恢復到校正常上課，因此學校和大學也可望採取相同措施。

民眾是否已經接種疫苗只要用儀器掃描每個人專屬的健康碼（HES code）便可查知。HES碼可以顯示使用者在疫情 流行期間的健康狀況，以及是否已經接種疫苗等訊息，可自衛生部手機應用程式下載或傳簡訊申請。

內政部在公告中指出：「不曾染疫，或尚未接種疫苗，或沒有PCR檢測陰性證明的民眾將不准參與活動。」

「每日晨報」（Daily Sabah）報導，未接種疫苗或染疫未康復者搭乘飛機、巴士、火車或其他大眾運輸工具進行城際移動時，也必須出示PCR檢測陰性證明，否則將不被准許搭乘。

土耳其1月14日開始執行2019冠狀病毒疾病疫苗接種工作，並以自願施打為原則。由於仍有民眾抱持觀望態度或無意接種，當局因而使出PCR陰性證明的絕招，以創造施打疫苗的誘因，期儘早達成群體免疫目標。

衛生部長克扎（Fahrettin Koca）20日表示，目前逾9成新增病例感染2019冠狀病毒疾病Delta變種病毒，感染Delta Plus變異株的情況也呈現上升趨勢。衛生部強調，完成兩劑疫苗施打而仍染病、出現症狀和死亡的比例很低。

截至目前，逾3503萬土耳其公民已經完成兩劑疫苗接種。衛生部昨晚疫情通報顯示，過去24小時有1萬9351例確診、232例病歿。

衛生部自7月4日起不再公布累計病患和死亡數。據美國約翰霍普金斯大學（JohnsHopkins University）數據顯示，土耳其累計619萬7011起病例、5萬4327例病故。