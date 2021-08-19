Delta太毒 牛津：完全接種90日內 防護力下滑

牛津大學和英國國家統計局（ONS）的大型調查顯示，新冠疫苗對Delta變種病毒的防護力下滑，可能促使完整接種疫苗的民眾額外接種加強劑。(路透)

牛津大學和英國國家統計局（ONS）的大型調查顯示，新冠疫苗 對Delta變種病毒 的防護力下滑，可能促使完整接種疫苗的民眾額外接種加強劑。

根據研究，製藥業者輝瑞 （Pfizer）與BNT研發的mRNA疫苗，在接種完整兩劑後的頭90日內，防護力會下降，但這款疫苗和AZ疫苗仍有助接種者避開大部分的新冠病毒感染。

研究顯示，當接種疫苗者感染Delta變種病毒，他們體內的病毒水準與未接種疫苗者類似，這支持了美國疾病管制與預防中心（CDC）近來的一項評估。

這項研究結果可能促使完整接種疫苗者追打加強劑，不過全球許多國家的疫苗供應依然不足，無法讓所有民眾接種第一劑疫苗。

美國周三（18日）表示，民眾不論是接種兩劑輝瑞-BNT或莫德納研發的mRNA疫苗，建議在八個月後接種第三劑疫苗。

英國主管機關尚未決定哪些對象須接種加強劑。以色列8月起為民眾施打第三劑輝瑞-BNT加強劑，初步數據顯示，60歲以上民眾接種加強劑的防護力可達86%。

牛津大學和ONS 19日發表這項調查，在隨機抽樣中析逾300萬份PCR檢測，設法了解感染模式的詳細情況。Delta病毒今年變成散播疫情的主要病毒。

英國雷丁大學細胞微生物學系助理教授克拉克說：「我們正看見兩種疫苗展現的真實數據，而非臨床試驗數據。這些數據皆顯示，Delta變種病毒已削弱輝瑞和阿斯特捷利康的疫苗防護力。」