我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

911恐攻20年後 美錯誤幻想 讓神學士捲土重來

德州夫妻染疫雙亡 媽咪遺願：4個小孩快打疫苗

Delta太毒 牛津：完全接種90日內 防護力下滑

編譯洪啟原／綜合外電
牛津大學和英國國家統計局（ONS）的大型調查顯示，新冠疫苗對Delta變種病毒的防護力下滑，可能促使完整接種疫苗的民眾額外接種加強劑。(路透)
牛津大學和英國國家統計局（ONS）的大型調查顯示，新冠疫苗對Delta變種病毒的防護力下滑，可能促使完整接種疫苗的民眾額外接種加強劑。(路透)

牛津大學和英國國家統計局（ONS）的大型調查顯示，新冠疫苗對Delta變種病毒的防護力下滑，可能促使完整接種疫苗的民眾額外接種加強劑。

根據研究，製藥業者輝瑞（Pfizer）與BNT研發的mRNA疫苗，在接種完整兩劑後的頭90日內，防護力會下降，但這款疫苗和AZ疫苗仍有助接種者避開大部分的新冠病毒感染。

研究顯示，當接種疫苗者感染Delta變種病毒，他們體內的病毒水準與未接種疫苗者類似，這支持了美國疾病管制與預防中心（CDC）近來的一項評估。

這項研究結果可能促使完整接種疫苗者追打加強劑，不過全球許多國家的疫苗供應依然不足，無法讓所有民眾接種第一劑疫苗。

美國周三（18日）表示，民眾不論是接種兩劑輝瑞-BNT或莫德納研發的mRNA疫苗，建議在八個月後接種第三劑疫苗。

英國主管機關尚未決定哪些對象須接種加強劑。以色列8月起為民眾施打第三劑輝瑞-BNT加強劑，初步數據顯示，60歲以上民眾接種加強劑的防護力可達86%。

牛津大學和ONS 19日發表這項調查，在隨機抽樣中析逾300萬份PCR檢測，設法了解感染模式的詳細情況。Delta病毒今年變成散播疫情的主要病毒。

英國雷丁大學細胞微生物學系助理教授克拉克說：「我們正看見兩種疫苗展現的真實數據，而非臨床試驗數據。這些數據皆顯示，Delta變種病毒已削弱輝瑞和阿斯特捷利康的疫苗防護力。」

疫苗 輝瑞 變種病毒

上一則

德州夫妻染疫雙亡 媽咪遺願：4個小孩快打疫苗

延伸閱讀

德州夫妻染疫雙亡 媽咪遺願：4個小孩快打疫苗

德州夫妻染疫雙亡 媽咪遺願：4個小孩快打疫苗
新冠疫苗常態化？莫德納創辦人：未來可能每年注射

新冠疫苗常態化？莫德納創辦人：未來可能每年注射
接種新冠疫苗加強針 需要知道的幾件事

接種新冠疫苗加強針 需要知道的幾件事
世說新聞／華人夫婦打完疫苗 仍被四歲娃傳染新冠

世說新聞／華人夫婦打完疫苗 仍被四歲娃傳染新冠

舊金山宣布 免疫力有缺陷者 可打第三針疫苗

舊金山宣布 免疫力有缺陷者 可打第三針疫苗
抗Delta病毒 9月20日開打第3劑加強針

抗Delta病毒 9月20日開打第3劑加強針

熱門新聞

新加坡一項研究表明，接種mRNA疫苗者感染Delta變種病毒後，體內病毒量下降速度更快一些。圖為輝瑞疫苗空瓶。(美聯社)

研究：打mRNA疫苗後感染Delta 病毒量降更快

2021-08-11 13:41
加州各縣無需預約疫苗接種站分佈圖。

加州這些接種點 無需預約可打疫苗

2021-08-12 02:30
加州北區聯邦區域法院截獲的兩張假疫苗接種卡，乍看之下跟真的沒什麼區別。(美聯社)

快看世界／假疫苗卡黑市氾濫 仿真度高到驚人

2021-08-12 12:27
關於接種「疫苗加強針」需要知道的幾件事。（unsplash.com）

接種新冠疫苗加強針 需要知道的幾件事

2021-08-18 21:19
以色列再將加強針接種年紀降至50歲以上，圖為13日一名以國婦女在接種加強針時豎起大拇指比讚。路透

再次領先全球 以色列將第三劑加強針年齡降至50歲以上

2021-08-13 08:53
美國政府正將488,370劑BNT疫苗配送給盧安達。美聯社

美承諾捐全球5億劑疫苗 這國家會拿到第一批疫苗

2021-08-17 07:21

超人氣

更多 >
疫期逆行 華人父母轉第3國來美…旅行社提供一條龍服務

疫期逆行 華人父母轉第3國來美…旅行社提供一條龍服務

北卡男子嗆不打疫苗者「有種染病別看醫生」 網路爆紅

北卡男子嗆不打疫苗者「有種染病別看醫生」 網路爆紅
阿富汗流亡總統攜家帶眷 捲近1.7億鉅款逃阿聯

阿富汗流亡總統攜家帶眷 捲近1.7億鉅款逃阿聯
抗Delta病毒 9月20日開打第3劑加強針

抗Delta病毒 9月20日開打第3劑加強針
神學士挖牆腳「美元消失 政府軍就像羊兒般降服」

神學士挖牆腳「美元消失 政府軍就像羊兒般降服」