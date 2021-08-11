CDC：莫德納等3款疫苗 好處仍大於副作用風險

圖為莫德納疫苗。（美聯社）

美國 疾病管制暨預防中心（CDC）今天發表最新報告指出，美國核准的3款新冠疫苗 ，對成人的好處都大於嚴重副作用風險，且嚴重副作用仍然相當罕見。

「約時報報導指出，輝瑞（Pfizer）/ BioNTech以及莫德納（Moderna）兩款疫苗都和心肌炎有關，嬌生 （Johnson & Johnson）疫苗則可能提高罕見血栓疾病「血栓併血小板低下症候群」（Thrombosis with Thrombocytopenia Syndrome, TTS）以及急性周邊神經病變「格林巴利症候群」（Guillain-Barre Syndrome, GBS）的風險。這些疾病都可能相當嚴重，但仍不常發生。

根據今天發表的報告，專家總結認為上述3款疫苗可提供有效防護，避免染疫和死亡，好處大於小風險。舉例來說，每注射100萬劑嬌生疫苗，可避免約1800例住院與140例死亡，另造成14至17例格林巴利症候群以及1至2例血栓併血小板低下症候群。

這份報告是根據「疫苗不良事件通報系統」（Vaccine Adverse Event Reporting System, VAERS）的數據做成。

截至6月30日為止，美國成年人已施打約1260萬劑嬌生疫苗，「格林巴利症候群」通報有100例，相當於每100萬劑有7.8例。其中風險最高的群體為50至64歲的男性，每100萬劑有15.6例「格林巴利症候群」。

截至7月8日，有38例施打嬌生疫苗後出現「血栓併血小板低下症候群」，比率為每100萬劑有3例，30至49歲女性比率最高，每100萬劑有8.8例。

截至6月底，有497例打完第2劑輝瑞或莫德納疫苗後出現心肌炎，相當於每100萬劑有3.5例，其中18至29 歲男性風險最高，每100萬劑有24.3例。

報告指出，這些疫苗的3種可能副作用都已列入發給病患與醫師的說明書中，美國疾管中心和食品暨藥物管理局（FDA）會繼續注意不良事件的通報。