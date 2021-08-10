我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登1.2兆美元基建法案 有哪些項目？財源從哪來？

孟晚舟尋求停止引渡 辯護律師稱美國「不是世界警察」

Delta攪局 牛津疫苗學家：群體免疫已不可能

編譯張君堯／即時報導
專門研究疫苗的「牛津疫苗小組」負責人表示，目前的Delta病毒株「不可能」實現群體免疫。(Getty Images)
專門研究疫苗的「牛津疫苗小組」負責人表示，目前的Delta病毒株「不可能」實現群體免疫。(Getty Images)

專門研究疫苗的「牛津疫苗小組」（Oxford Vaccine Group）負責人表示，目前的Delta病毒株「不可能」實現群體免疫。

「衛報」報導，「牛津疫苗小組」負責人波拉德教授（Andrew Pollard）10日向國會議員提供證據時表示，疫苗並沒有阻止新冠肺炎傳播的這一事實意味著先前「達到人群整體免疫力的門檻是神話般的想像」。

波拉德教授指出「這種病毒的問題在於它不像麻疹，如果95%的人接種麻疹疫苗，病毒就不會在人群中傳播，但是Delta病毒株仍會感染已接種疫苗的人，這確實意味著在任意時刻、仍未接種疫苗的人都有可能感染病毒，我們沒有任何東西可以完全阻止這種傳播」。

儘管現有疫苗在預防嚴重的新冠病毒引發的疾病或死亡方面非常有效，但它們並不能防止完全接種疫苗的人感染新冠病毒。群體免疫的概念依賴於絕大多數人口獲得免疫力，無論是通過接種疫苗還是受到感染。

倫敦帝國理工學院最近進行的研究數據表明，與未接種疫苗的人相比，18至64歲且完全接種疫苗的人被感染的風險降低約49%。調查結果還表明，完全接種疫苗的人在與新冠感染者接觸後檢測呈陽性的可能性要低三倍，代表疫苗仍有其效用。

目前英國衛生大臣賈維德（Sajid Javid)）10日表示，計畫從下個月開始向英國最脆弱的群體提供新冠加強疫苗注射，但同時身兼「疫苗接種和免疫聯合委員會」（JCVI）主席的波拉德教授質疑是否有此需求，他表示「即使疫苗引起的抗體水平下降，人們的免疫系統可能會記住接種疫苗幾十年，並在接觸病毒時提供一定程度的保護」，並強調「所以現在沒有任何理由恐慌，我們沒有看到突破性嚴重疾病的問題」。

疫苗 英國 免疫力

上一則

德國護士偷換「食鹽水」逾8千人得重打新冠疫苗

延伸閱讀

世說新聞／南加疫苗新政太嚴？竟有華人跑了

世說新聞／南加疫苗新政太嚴？竟有華人跑了
世界晚報／承認被洗腦拒疫苗 43歲男險命喪新冠

世界晚報／承認被洗腦拒疫苗 43歲男險命喪新冠
洛縣府批准緊急命令 強制員工10月1日前完成接種

洛縣府批准緊急命令 強制員工10月1日前完成接種

心肌炎機率高14倍 新研究：男孩接種輝瑞疫苗風險高

心肌炎機率高14倍 新研究：男孩接種輝瑞疫苗風險高
完全接種仍感染新冠 專家解釋原因有三

完全接種仍感染新冠 專家解釋原因有三
前職業足球員承認被洗腦拒疫苗 險命喪新冠病毒

前職業足球員承認被洗腦拒疫苗 險命喪新冠病毒

熱門新聞

南加三家華人連環染疫，自稱是來美國後最黑暗日子。（unsplash.com）

3華人家庭近十人連環染疫 「來美後最黑暗的日子」

2021-08-03 21:17
南加12華人聚餐全部感染Delta變種病毒。（unsplash.com）

南加12友人聚餐集體感染Delta病毒

2021-08-03 18:36
舊金山衛生主管機關及當地主要醫療院所共同決定，為了順應民眾的特殊需求，將為已經施打只須接種一劑嬌生集團(Johnson & Johnson)新冠疫苗的民眾，提供一劑輝瑞或莫德納疫苗，做為補充針。圖為輝瑞（左）、莫德納疫苗。（路透）

已施打嬌生疫苗民眾 舊金山醫院提供補充針

2021-08-04 10:45
加州各縣無需預約疫苗接種站分佈圖。

加州這些接種點 無需預約可打疫苗

2021-08-04 02:30
莫德納第2季財報優於預期，且宣布其新冠疫苗接種第二劑後四到六個月內，有效性可保持在約93%。 路透

莫德納財報優於預期 疫苗有效性可穩定保持93%達半年

2021-08-05 09:04
最新研究指，在對抗新冠Delta變種病毒上，莫德納的效力優於輝瑞/BNT疫苗。路透

對抗Delta變種病毒 最新研究：莫德納優於輝瑞疫苗

2021-08-10 05:45

超人氣

更多 >
性騷醜聞罩頂 紐約州長葛謨宣布辭職

性騷醜聞罩頂 紐約州長葛謨宣布辭職
中國對加拿大涉毒公民維持死刑判決 加國強烈譴責

中國對加拿大涉毒公民維持死刑判決 加國強烈譴責
CDC最新數據：完成接種 99.99%不會染疫住院、病歿

CDC最新數據：完成接種 99.99%不會染疫住院、病歿
中國學者：立陶宛不改 不排除斷交

中國學者：立陶宛不改 不排除斷交
姪女爆料新書：川普染疫出院首亮相 努力模仿墨索里尼

姪女爆料新書：川普染疫出院首亮相 努力模仿墨索里尼