心肌炎機率高14倍 新研究：男孩接種輝瑞疫苗風險高

一項最新研究指出，輝瑞的新冠疫苗可能對男孩構成「更大的風險」，也因此有越來越多人呼籲當局重新考慮向兒童接種疫苗的計畫。(Getty Images)

一項最新研究指出，輝瑞 （Pfizer）的新冠疫苗 可能對青少年構成「更大的風險」，也因此有越來越多人呼籲當局重新考慮向兒童接種疫苗的計畫。

「每日郵報」報導，新研究表明，男孩接種後患上罕見心臟併發症「心肌炎」的可能性高了整整14倍，這項來自美國 的數據可能會引發一場本已激烈的辯論，也就是英國當局決定繼續為所有16歲和17歲青少年接種疫苗的計畫。

這項發表在「JAMA Cardiology」上的新研究基於對15名接種輝瑞疫苗後患心肌炎的青少年進行分析，調查結果與疾病控制和預防中心（CDC）的數據相呼應，表明十幾歲男孩的風險高達9倍，所有15人在接種疫苗後幾天開始出現胸痛跡象並持續長達9天，不過最終沒有人因嚴重心肌炎需要重症監護，也都在5天內出院。

但波士頓兒童醫院的醫生警告說，接種疫苗後心肌炎的長期風險「仍然未知」。上周，政府諮詢小組裁定年齡較大的青少年應接種第一劑，並計畫在他們9月返回學校和大學之前進行接種，但衛生官員尚未制定具體計畫，他們希望在繼續前進之前等待有關心肌炎的更多安全數據。與此同時，美國幾個月來一直在為兒童接種疫苗，其數據顯示「十幾歲的男孩面臨更高的風險」，這促使疫苗接種和免疫聯合委員會的一名成員承認對男孩應有「不同措施」。

心肌炎通常是由病毒引發，在極少數情況下可能會損傷心臟，導致器官無法正常泵血，有些患者可能需要心臟移植，而在研究的兩周內，大多數接受研究的兒童不再出現心肌炎症狀。總的來說，這項研究表明接種疫苗後、對十幾歲的男孩來說的嚴重的副作，仍然比感染新冠肺炎的風險要低得多，不過還需要更大規模和更長期的研究來為年輕群體接種疫苗的政策提供建議。