對抗Delta變種病毒 最新研究：莫德納優於輝瑞疫苗

最新研究指，在對抗新冠Delta變種病毒上，莫德納的效力優於輝瑞/BNT疫苗。路透

最新研究指，在對抗新冠Delta變種病毒上，莫德納 的效力優於輝瑞 /BNT疫苗 ，可能是對抗變種病毒的最佳疫苗。

路透報導，醫學論文預印本平台《medRxiv》8日公布兩份研究報告顯示，輝瑞疫苗在對抗Delta變種病毒上，可能沒有莫德納有效。第一項研究指出，從美國梅奧診所醫療系統（Mayo Clinic Health System）的5萬多名病患中發現，莫德納疫苗的效力在今年初有86%，到了7月，即疫情以Delta變異株為主流時，效力降至76%。輝瑞則是從76%下降42%。

領導研究的桑達拉拉揚博士（Venky Soundararajan）表示，雖然這兩種疫苗仍然有效於預防重症住院，但對今年接種過輝瑞或莫德納疫苗的人來說，可能很快就需要施打一劑莫德納加強針。

另一份研究指出，加拿大安大略的老人安養中心的居民接種莫德納疫苗後，產生比輝瑞更強大的免疫反應，特別是針對令人擔憂的變種病毒。

領導這份的多倫多「魯能費爾德-塔能鮑姆研究所」（Lunenfeld-Tanenbaum Research Institute）研究員吉格拉斯（Anne-Claude Gingras）表示，老年人可能需要更高的疫苗劑量、加強劑和其他預防措施。

輝瑞發言人回應說，他們仍然相信，在全面接種疫苗後的6至12個月內，可能需要第三劑加強劑，以保持最高保護力。