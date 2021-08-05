莫德納財報優於預期 疫苗有效性可穩定保持93%達半年

莫德納第2季財報優於預期，且宣布其新冠疫苗接種第二劑後四到六個月內，有效性可保持在約93%。 路透

莫德納 藥廠（Moderna）5日公布財報，上季營收 、獲利均優於預期；莫德納並表示，該公司的新冠疫苗 接種完第二劑後，有效性在四到六個月內可保持在約93%；相較之下，同樣採用mRNA技術的輝瑞/BNT疫苗，第二劑接種後的有效性每兩個月會下降約6%，半年後降至約84%。

莫德納並表示，今年已簽定價值200億美元的銷售合約，預計共可生產8億到10億劑疫苗，並未調高產量預測；2022年的疫苗供貨合約已達120億美元，另外還有80億美元的選擇性採購合約，預計明年將生產20億到30億劑疫苗。

相較之下，美國藥廠輝瑞（Pfizer）日前表示，今年最多可生產30億劑疫苗，並預估與德國BioNTech合作開發的新冠疫苗，今年銷售可望達335億美元。

莫德納今年第2季營收44億美元，略高於分析師預估的42億美元，去年第2季的營收僅6,700萬美元；新冠疫苗是該公司成立以來第一款獲批准使用的產品；莫德納上季淨利27.8億美元或每股盈餘6.46美元，同樣優於市場預期。

莫德納執行長表示，對該公司疫苗能穩定保持93%有效性非常滿意；疫苗有效性持續時間愈長，代表接種者可以等待更長時間，決定是否施打追加劑。

莫德納表示，正在研究中的三款追加劑，都可對變種病毒產生強力的抗體反應，包括Gamma、Beta和Delta病毒株。