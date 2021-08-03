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越南聯手美國藥廠研發疫苗 展開3期臨床試驗

中央社／河內3日專電
美國製藥公司Arcturus Therapeutics將在8月技轉mRNA疫苗技術給越南的VinGroup，以在越南展開候選疫苗的3期臨床試驗。Getty Images
美國製藥公司Arcturus Therapeutics將在8月技轉mRNA疫苗技術給越南的VinGroup，以在越南展開候選疫苗的3期臨床試驗。Getty Images

越南技轉COVID-19疫苗再傳進展，越南媒體報導，美國製藥公司Arcturus Therapeutics將在8月技轉mRNA疫苗技術給越南的VinGroup，以在越南展開候選疫苗的3期臨床試驗。

綜合越通社（VNA）、越南快訊（VnExpress）報導，越南最大民營集團VinGroup所屬的Vinbiocare已簽署Arcturus的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗在越南生產權利的協議，其中包括可以對抗Delta變異株等的ARCT-154疫苗。

VinGroup的一名代表說，將與越南衛生部合作進行ARCT-154候選疫苗的3期試驗，受試者規模約2萬名成人。ARCT-154的1、2期試驗已經在新加坡、美國進行並確保疫苗的安全性。

VinGroup計劃今年在越南申請ARCT-154緊急使用許可，並於2022年初開始生產。目前一座建造中的疫苗工廠預計年產量可達2億劑。

越南4月下旬出現新一波COVID-19本土疫情，3個多月已逾16萬人染疫。在全球疫苗分配不均的情況下，越南為了防堵疫情，除自行研發國產疫苗，也積極尋求技轉國外的疫苗生產技術。

在這之前，越南官員已宣布，越南製藥公司VABIOTECH與國際進步股份公司（Advanced International Joint Stock Company）已與日本製藥公司鹽野義製藥（Shionogi）簽署合約，以技轉生產COVID-19疫苗，但並未透露產量。

此外，越南外交部發言人黎氏秋姮（Le Thi Thu Hang）先前指出，越南自7月開始分瓶與包裝俄羅斯衛星-V（Sputnik V）半成品，每個月達500萬劑，目標是每年能有1億劑的技轉產量規模。

根據越南衛生部最新資訊，有約9800萬人口的越南迄今已注射近700萬劑的COVID-19疫苗，其中約有624萬人接種了第一劑疫苗，約71萬人施打了兩劑。

越南 疫苗 美國

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