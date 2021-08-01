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輝瑞、莫德納疫苗漲價 供應歐盟的價格漲逾1/4和1/10

編譯季晶晶／綜合外電
輝瑞和莫德納供應歐盟的疫苗漲價。路透
輝瑞和莫德納供應歐盟的疫苗漲價。路透

輝瑞調漲了新冠疫苗歐盟供應合約的價格，漲幅超過四分之一，莫德納也調漲逾十分之一。

面臨高傳染性Delta變種病毒迅猛傳播、急欲取得疫苗的國家與輝瑞和莫德納談成新交易，可望讓兩大集團今年產生數百億美元的營收。

第3階段試驗數據顯示，他們的信使核糖核酸（mRNA）疫苗比阿斯特捷利康（AstraZeneca，以下簡稱AZ）或嬌生（Johnson & Johnson）開發的疫苗有更高的保護力後，輝瑞和莫德納今年談成2023年前供應21億劑疫苗的新約。 

金融時報報導，一劑輝瑞疫苗由先前的15.5歐元（約18.52美元）漲到19.5歐元（約22.1美元）。一劑莫德納則從第一次採購交易時知情人士透露的大約22.6美元，漲到25.5美元 ，但已低於先前協商的28.5美元，因為訂購量增加。

輝瑞上周提高財測，疫苗年度收入調高近三分之一到335億美元，在此之前，該疫苗的銷售有助第2季銷售增加將近一倍。

輝瑞執行長博爾拉 （Albert Bourla）表示，高收入國家的價格「具可比性」，中等收入國家的收費大約一半，低收入國家僅支付成本。輝瑞與德國合作夥伴BioNTech分享利潤，預計疫情結束後會提高疫苗價格。

根據Airfinity為金融時報彚整的預測，mRNA疫苗與較傳統的含有病毒蛋白或滅活病毒的疫苗，收入差距將在明年進一步擴大。

生命科學諮詢業者Airfinity預測，輝瑞的銷售將達到560億美元，Moderna可達300億美元，因其在高收入市場占有主導地位。

AZ疫苗按生產成本定價，是供應低收入國家最多的疫苗，明年銷售料可增至150億美元。

輝瑞和莫德納與歐盟的新約在後者正努力推動疫苗注射的複雜狀況下談成。衛生當局調查AZ和嬌生疫苗注射和罕見血栓之間的可疑關聯，兩家公司有供應上的問題。

官員說，歐盟執委會和歐盟各國政府同意支付更高價格，以取得來自歐洲製造廠的保證供應。

有一位官員抱怨，莫德納員工和歐盟執委會打交道是特別別「傲慢無禮」，凸顯他們之前缺乏政府事務經驗。

根據金融時報，布魯塞爾保留了「在變種病毒肆虐而需要追加注射的情況下」額外採購18億劑輝瑞疫苗的權利。

莫德納和輝瑞都未對歐盟定價細節發表評論。

疫苗 輝瑞 莫德納

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