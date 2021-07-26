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打疫苗送金條 各地紛推疫苗樂透 成效仍待驗證

編譯葉亭均／綜合外電
各地紛紛推出疫苗樂透、獎勵民眾接種疫苗。路透
各地紛紛推出疫苗樂透、獎勵民眾接種疫苗。路透

當新冠疫苗剛剛展開接種時，鼓勵人們接種的最大獎項是Instagram貼圖。不過各地政府與企業組織為了加速施打速度，各推獎勵奇招，包括可抽iPhone、特斯拉汽車、甚至房子等獎項，各種「疫苗樂透」形式紛紛出籠。

彭博資訊報導，香港企業組織祭出的疫苗接種獎勵「最為閃亮」，包括金條、鑽石勞力士和10萬美元購物獎項，甚至提供價值140萬美元的新公寓。

俄羅斯則推出打疫苗可抽雪上摩托車。美國西維吉尼亞的居民則有機會獲得狩獵執照和客製化來福槍。在阿拉巴馬州，能在賽車道上奔馳也成了接種疫苗的獎勵。

隨著Delta變種病毒在全世界擴散，在有幸有大量疫苗供應國家中，政府和民間企業想盡辦法鼓勵民眾前往施打，從醫師與專業人員掛保證的訊息，到法國限制沒接種疫苗者前望公共場所等做法。

然而，這些疫苗獎勵是否確實提高接種率？證據顯示效果不一，起初確實促進接種，例如在香港，過去七周的新冠疫苗完全接種數已提高一倍至超過200萬人，這段期間正值大量民間疫苗獎勵措施出籠。

但另一方面，一項近期研究顯示，沒有證據顯示美國俄亥俄州的疫苗樂透有助提振疫苗接種率，不過，疫苗接種率減緩的幅度確實比全美來得小。

在數據顯示有助提升接種率之處，確切原因也難以分辨，不必然是疫苗獎勵所驅動，但專家大致仍同意提供獎勵的做法值得一試。美國北卡羅萊納州大學精通疫苗接種研究的教授Noel Brewer表示：「助推確實會改變人們的行為。訴諸恐懼或風險的溝通是無效的。」

Noel Brewer表示，就北卡州當地民眾而言，對施打第一劑疫苗者給予25美元獎勵是有效的，儘管金額不大，對低收入民眾來說卻是很管用。

至於在香港，雖然疫苗充足，而且12歲以上者都免費施打，卻難以大幅提升接種率，原因是當地民眾不信任北京支持的當局，同時擔心疫苗的副作用。

疫苗 美國 香港

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