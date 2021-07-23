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為推動接種疫苗 義大利休閒場合需出示「健康通行證」

編譯張君堯／即時報導
義大利當局22日大幅加大對其未接種疫苗人口的施壓，宣布數位或紙本的「健康通行證」對包括劇院、室內用餐等一系列日常休閒活動是「必不可少的」。美聯社
義大利當局22日大幅加大對其未接種疫苗人口的施壓，宣布數位或紙本的「健康通行證」對包括劇院、室內用餐等一系列日常休閒活動是「必不可少的」。美聯社

義大利當局22日大幅加大對其未接種疫苗人口的施壓，宣布數位或紙本的「健康通行證」對包括劇院、室內用餐等一系列日常休閒活動是「必不可少的」。

該決定使義大利和法國成為強調自由和平等的西方國家中「少數願意通過較為激烈的鼓勵接種機制」。儘管從技術上講，可以通過抗體證明或最近的新冠病毒陰性篩檢報告來證明身體未染疫，但這些途徑遠沒有接種疫苗那麼簡單明瞭。

在記者會上，義大利總理德拉吉（Mario Draghi）明確表示，他的目標就是鼓勵接種疫苗，而疫苗接種率在上個月有所下降，德拉吉呼籲「我邀請所有義大利人立即接種疫苗」，還強調「迴避接種疫苗是『對死亡的呼喚』」。

義大利先前連續兩周每天確診案例少於1000 後、數字再次上升。當局表示22日宣布出現5000多例新確診。義大利目前有46%的人口接種疫苗，該國許多人民都得到廣泛保護、免受嚴重疾病和住院影響。不過當局的擔憂還來自經濟，因為義大利正尋求避免新一波封鎖和宵禁的方法，科學家們已經開始懷疑2020年的情況是否會重演，那時人們在夏天隨著病毒消退而放鬆警惕，卻發現它捲土重來。

義大利當局22日還制定新的防疫指導方針，指導各地區何時可能受到更嚴格的防疫限制，而且是根據住院率而非陽性病例的傳播情況來斷定。義大利衛生部長斯佩蘭薩（Roberto Speranza）表示「我們希望避免傳染增加導致新的全面封鎖」，並強調「我們擁有的工具是接種疫苗」。

義大利 疫苗 防疫

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