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疫苗是否為救贖？各國均拿英國解封當指標

中央社／倫敦、華盛頓22日綜合外電報導
英國決定於Delta變異株肆虐之際解封，別國政府則剛好拿英國的例子觀察，想看能否靠疫苗將COVID-19防疫降低至流感等級。 歐新社
英國決定於Delta變異株肆虐之際解封，別國政府則剛好拿英國的例子觀察，想看能否靠疫苗將COVID-19防疫降低至流感等級。 歐新社

英國決定於Delta變異株（最先發現於印度）肆虐之際解封，別國政府則剛好拿英國的例子觀察，想看能否靠疫苗將COVID-19防疫降低至流感等級。

美國「華爾街日報」報導，在英格蘭，幾乎所有疫情時期的限制措施都已在19日解除。英國首相強生（Boris Johnson）先前就表示，他希望讓民眾自我判斷是否需遮蓋口鼻、去夜店跳舞或避免大型聚會。

但英國的解封正值Delta株造成疫情復燃之際，單日新增確診又上升到接近5萬例，已高過巴西、印度、印尼和南非。

英國政府敢放膽解封的理由是，拜疫苗之賜與大眾保持謹慎，這波疫情的住院率與死亡病例比前幾波疫情低得多，不致重蹈先前醫院人滿為患、大量染疫者病故的覆轍。

英國的作法與歐洲乃至美國部分地方迥異，也不同於以色列等其他疫苗接種率高的國家。後者是一面推動疫苗接種，一面加強戴口罩和維持社交距離等公衛措施，以遏阻Delta變異病毒擴散。

領導以色列政府防疫專家顧問小組的巴利瑟（Ran Balicer）20日表示，他建議政府接下來幾週採取謹慎作法，看看英國解封情況，「我們將能從中學到教訓，再來採取相應做法」。

在歐洲，優先做法是一邊盡快提高疫苗覆蓋率，一邊透過戴口罩與維持社交距離讓Delta株疫情不失控。法國與義大利不是考慮就是已實施相關計畫，把接種疫苗紀錄、近期陰性篩檢報告，或6個月內的染疫康復證明，作為進入博物館、餐廳或特定交通工具等公共空間時的必備資料。

英國已有2/3的成年人完整接種疫苗，相較於美國有60%。英國統計單位預估，全國已有92%的成年人有一定程度免疫，無論是透過完整接種疫苗、至少打過一劑疫苗或已染疫康復。

英國疫情最嚴重時是在今年1月，當時單日新增確診達約6萬例高峰，每天新增住院人數達4000人，單日1200多人染疫病故。目前每天平均新增住院人數約600人，單日約40人病故。

醫師表示，英國目前染疫住院者大多為尚未接種疫苗的較年輕民眾，或還在等打第2劑疫苗者。不過，仍有為數不少、約14%的染疫住院者為已完整接種疫苗的50多歲民眾，這類人占染疫病故者的45%，顯示縱然完整接種完疫苗，較年長者面臨的生命風險仍不低。

英國執意選在當下解封，已招許多國內外公衛專家痛批。專家們指控英國政府讓民眾暴露於不必要的染病風險下，還恐讓能對疫苗產生抗藥性的COVID-19新變種病毒現蹤機會大增。

德國波昂大學（University of Bonn）病毒學家史特瑞克（Hendrik Streeck）說：「我相信（英國解封）是場相當危險的實驗。」

疫苗 英國 疫情

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