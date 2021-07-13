法國規定上餐館須出示免疫證明 90萬人立刻預約接種

電視畫面顯示，馬克宏12日晚間發表全國演說，宣布8月起民眾到餐廳用餐須出示健康通行證。Getty Images

路透與法新社報導，法國總統馬克宏 12日晚間宣布，8月起，民眾到餐廳、購物中心、電影院、劇場、搭乘長途列車和參加大型活動，須出示「健康通行證」，上面登載已接種新冠疫苗 或檢測 陰性證明。

馬克宏說：「各位必須了解，政府不是強制大家接種疫苗，但我們會盡量擴大健康通行證的適用範圍，盡可能鼓勵更多人去接種。」

許多尚未接種疫苗的人想到未來每次出門吃一頓飯、喝一杯飲料前，都得接受檢測，顯然立刻有了接種意願，主要幾個預約疫苗接種網站流量暴增。

其中一個網站Doctolib每分鐘多達2萬人預約，創新高。Doctolib共同創辦人兼總裁尼奧斯-夏圖說，「馬克宏宣布新措施後幾分鐘內，就有750萬人登入Doctolib網站，12日晚間有90多萬人預約接種」。

Doctolib網站13日上午宣布，12日共92萬6000人預約接種，是法國去年12月起推動接種以來單日新高，其中35歲以下民眾占65%。

法國衛生部長維宏13日接受BFM電視台訪問時回應民眾預約熱烈一事說：「這意味數以千計人命救回來了。」

此外，馬克宏說，目前免費的新冠檢測將從9月起改為自費，「以鼓勵民眾接種疫苗，而不是做一堆檢測」。

法國目前有41%人口完成接種。由於民眾接種意願逐步降低，Delta變種病毒引發的病例驟增，法國政府因此檢討策略。