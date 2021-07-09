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斐濟疫情升溫出絕招 總理揚言：不打疫苗就沒工作

中央社／斐濟首都蘇瓦9日綜合外電報導
斐濟正努力對抗因Delta變異株而急速惡化的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情，總理宣布，強制所有勞工接種疫苗，揚言「不打疫苗就沒工作」。Getty Images
斐濟正努力對抗因Delta變異株而急速惡化的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情，總理宣布，強制所有勞工接種疫苗，揚言「不打疫苗就沒工作」。Getty Images

斐濟正努力對抗因Delta變異株而急速惡化的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情，總理昨天宣布，強制所有勞工接種疫苗，揚言「不打疫苗就沒工作」。

位於南太平洋的斐濟約有93萬人口。總理巴依尼馬拉馬（Frank Bainimarama）說，所有公務員都必須在8 月15日前接種第一劑疫苗，不然就得休假；最晚在11月1日前要接種第2劑，否則予以開除。

私人企業員工則須在8月1日前接種第一劑，若不遵守規定，個人會面臨巨額罰款，企業恐怕要關門。

巴依尼馬拉馬昨晚在全國演說中表示：「不打疫苗就沒工作，這是科學指出的最安全方式，也是政府現在要透過法律執行的政策。」

法新社報導，斐濟到今年4月為止的一年間，原本維持零社區感染病例，卻因一次隔離違規事件，導致傳染力強的Delta變異株入侵並迅速傳播，如今斐濟每天新增超過700例。

根據美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）統計，斐濟迄今累計確診8661例、48人病故。

巴依尼馬拉馬不願封鎖全國，考量的是經濟成本，以及在人口稠密的違建區執行這類措施的實用性。

不過，他在推行阿斯特捷利康（AstraZeneca）疫苗接種計畫時，於病例集中的地區實施局部封鎖，包括首都蘇瓦（Suva）。

斐濟已有近34萬名成人接種第一劑疫苗，但巴依尼馬拉馬說，有些人聽信網路謠言而裹足不前，他向民眾保證，他接種後並沒有出現嚴重副作用。

他說：「我沒被疫苗磁化，也沒被植入晶片，身上沒出現惡魔標記或任何其他東西的印跡，疫苗不會造成那種效果。」

疫苗 Delta變異株 美國

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