新加坡研究：疫苗對抗Delta變異株 保護力達69%

新加坡表示，當地一項研究顯示，接種疫苗對防止感染Delta變異株的保護力為69%，對預防重症的效力高達93%。 路透

新加坡 今天表示，當地一項研究顯示，接種疫苗 對防止感染Delta變異株 的保護力為69%，對預防重症的效力高達93%；當局說，目前缺乏中國科興疫苗對抗Delta變異株效能的資料。

衛生部長王乙康今天在線上記者會表示，新加坡國家傳染病中心與衛生部合作，過去幾個月對1000名2019冠狀病毒疾病（COVID-19）確診者的家庭密切接觸者進行研究。

他指出，研究結果發現，接種疫苗對防止感染最早出現於印度的Delta變異株的保護力為69%，這與國際上的數據一致。新加坡研究數據顯示，接種疫苗防止出現症狀的效力為80%至90%，預防重症出現的效力高達93%。

新加坡去年底啟動全國COVID-19疫苗接種計畫，目前批准使用輝瑞/復必泰（Pfizer-BioNTech/Comirnaty ）、莫德納（Moderna）等2款mRNA疫苗。星國也採購中國科興（Sinovac）疫苗，目前尚未批准使用，也未列入全國疫苗接種計畫。

雖然新加坡衛生科學局尚未批准使用科興疫苗，但首批疫苗2月底就運抵。星國當局日前開放私人醫療業者申請使用現有的20萬劑科興疫苗，為希望接種的民眾施打；自6月中開打以來，吸引不少旅星的中國籍民眾前往接種。

媒體問及，已接種科興者之後可否改選接種全國接種計畫使用的疫苗，新加坡衛生部醫藥服務總監麥錫威（Kenneth Mak）表示，有些人可能在新加坡接種一劑或2劑科興疫苗，或有些人在外國接種一劑其他款疫苗後回到新加坡，他們仍可在全國疫苗接種計畫下，接種輝瑞或莫德納疫苗。

他強調，雖然理論上接種兩種不同疫苗的效果是好的，但目前缺乏足夠實際證據證明這點，當局會告知民眾這點，讓他們做出選擇。

至於為何接種科興疫苗者未列入新加坡全國接種人口數據中，麥錫威回應表示，政府有追蹤當地接種科興疫苗的人數，等時機合適，當局可能會提供接種科興疫苗的人數。

他指出，目前有關科興疫苗效能的數據不足，特別是有關對抗Delta變異株的數據不如信使核糖核酸（mRNA）疫苗多。目前有足夠證據顯示，接種mRNA疫苗者能獲得很好的保護，因此有關接種進度統計，當局只計算接種mRNA疫苗的人數。

王乙康補充，目前尚未有醫學或科學基礎證明科興疫苗在預防感染Delta變異株和避免重病的效能。不過，隨著當地越來越多人接種疫苗，群體免疫也會更強，到時候，政府應該可以擴大放寬限制，讓只接種一劑或尚未接種疫苗者也能參與大型活動。

此外，衛生部日前接獲通報，一名16歲青少年接種一劑輝瑞疫苗後第6天在健身房舉重，不久後在家昏倒，經送醫急救，初步診斷為心臟驟停。麥錫威表示，目前正在調查原因，包括是否因接種疫苗引起，或與少年服用的保健品有關。

他說，這名青少年舉重當時使用的重量是自身體重的一倍，是非常劇烈的運動。