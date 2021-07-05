我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

西北部連日熱浪 華盛頓州農民嘆：不如直接讓鳥吃了

數以百計企業受害 俄羅斯駭客組織索7000萬美元贖金

泰官員挺科興籲勿追加輝瑞疫苗 評論曝光釀反效果

中央社／曼谷5日綜合外電報導
中國科興疫苗。中新社
中國科興疫苗。中新社

泰國衛生部近期外流的文件中出現一段評論，呼籲當局勿對醫護人員追加接種mRNA疫苗，理由是怕民眾會對中國科興疫苗失去信心。結果文件曝光後，國內反而出現應追加接種的聲浪。

泰國衛生部這份內部文件囊括多種意見，不僅受到泰國媒體報導，也在社群媒體上廣為流傳。

文件中包含某個不具名官員的評論。他建議當局不要對前線醫療人員追加接種美國輝瑞（Pfizer）藥廠和德國醫藥公司BioNTech合作研發的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）mRNA疫苗，因為這麼做等於「承認科興疫苗沒效」。

這段評論公開後，反而促使泰國重要衛生專家呼籲，應讓醫護人員追加接種輝瑞/BioNTech疫苗。「讓醫療人員接種輝瑞」的標籤也成為泰國推特熱門話題，今天相關推文超過62萬4000則。

泰國高層衛生官員歐帕（Opas Karnkawinpong）告訴記者這份文件是假的，但公共衛生部長阿努廷（Anutin Charnvirakul）證實文件屬實。

不過阿努廷也說，這段評論「只是其中一種意見」，泰國有專家小組負責制定疫苗政策。他還說打完兩劑科興疫苗對病毒具有防護力，且「結果超乎標準」。

泰國已對多數醫護人員施打科興疫苗，而這種滅活疫苗的真實世界研究顯示，打完兩劑後減少死亡和重症的效力達95%，阻斷感染Alpha變異病毒（最早在英國發現）的效力則為71%至91%。

路透要求中國科興生物公司評論自家疫苗效力，但科興未立即回應。

疫苗 泰國 輝瑞

上一則

日60多歲男接種輝瑞後倒地不治 疫苗和死因關聯待定

延伸閱讀

以色列130萬劑輝瑞快過期 「等價交換計畫」找不到下家

以色列130萬劑輝瑞快過期 「等價交換計畫」找不到下家
密州女怕副作用拒打疫苗 染Delta變種病毒過世

密州女怕副作用拒打疫苗 染Delta變種病毒過世
共和黨支持者拒打疫苗 州長：未接種者如握死亡彩券

共和黨支持者拒打疫苗 州長：未接種者如握死亡彩券
日60多歲男接種輝瑞後倒地不治 疫苗和死因關聯待定

日60多歲男接種輝瑞後倒地不治 疫苗和死因關聯待定
泰國曼谷近郊台商化工廠爆炸 周邊民眾疏散 至少1死30傷

泰國曼谷近郊台商化工廠爆炸 周邊民眾疏散 至少1死30傷
南韓正洽談代工輝瑞、莫德納疫苗 已備妥10億劑產能

南韓正洽談代工輝瑞、莫德納疫苗 已備妥10億劑產能

熱門新聞

Delta變種病毒肆虐，政府官員呼籲人們最好打疫苗出外戴口罩。（本報檔案照）

怕副作用拒接種 45歲女染Delta亡

2021-07-03 20:54
莫德納的最新研究表明，莫德納的新冠疫苗對Delta變種病毒株具保護力，也對大部分已知的變種病毒株有保護力。圖為一名醫護人員準備施打莫德納疫苗。(路透)

新研究：莫德納可抗Delta變種病毒

2021-06-29 22:17
蒙古、智利、印尼及印度洋島國塞席爾等使用中國疫苗大規模接種的國家都出現疫情回溫。 路透

CNN：接種中國疫苗疫情復燃 不代表疫苗失敗

2021-07-04 08:35

1張圖看疫情：全美58.2%成人 完全接種疫苗

2021-07-05 03:00
加州各縣無需預約疫苗接種站分佈圖。

加州這些接種點 無需預約可打疫苗

2021-06-25 02:30
中國工程院院士鍾南山。(中新社)

鐘南山：Delta變異株傳染性極強 「密接」概念應更新

2021-06-27 13:23

精彩推薦

超人氣

更多 >
若想退休到底該存多少錢？專家這麼說

若想退休到底該存多少錢？專家這麼說
第3胎想生兒 一舉來了4男娃 老爸爸興奮的哭了

第3胎想生兒 一舉來了4男娃 老爸爸興奮的哭了
給千萬股票也留不住 中國晶圓龍頭研發副總裁突離職

給千萬股票也留不住 中國晶圓龍頭研發副總裁突離職
6歲開始吸毒…她48歲從大學名校畢業 對比照超勵志

6歲開始吸毒…她48歲從大學名校畢業 對比照超勵志
新冠病毒變種 傳染力仍很高！解封別太急

新冠病毒變種 傳染力仍很高！解封別太急