Delta-plus傳染力更強？ 專家：打疫苗可防

Delta變體出現新的變體Delta Plus，目前還不確定其強度，但阻止傳播的最好辦法是接種疫苗。（檔案圖）

新冠病毒Delta變體產生自己的變體，且自從在印度 被稱為Delta-plus以來，該變體引起相當大的關注。它與最初在印度發現的原始Delta變體略有不同，目前還不確定其是否有更強的傳播性。

最初的Delta變體的傳染性可能是其他新冠病毒毒株的兩倍，這意味著未接種疫苗 的人如果接觸到病毒，更有可能被感染。英國被迫推遲重新開放經濟的新階段，因為該變種開始在未接種疫苗的人群中傳播，導致病例和住院人數增加。

Delta變體的傳染性顯然令人擔憂，那Delta-plus的威力如何呢？印度政府發表的聲明說Delta-plus的特點包括更強的傳播性，目前尚不清楚該菌株是否比常規Delta變體更具傳播性。

舊金山加州大學 流行病學家George Rutherford博士說，它聽起來就像是另一種變體，並不比常規的Delta變體更好或更差。但他現在不認為這是一個很大的問題。

該校傳染病專家Monica Gandhi博士指出，缺乏Delta-plus數據的部分原因是由於資金短缺，印度的基因組監測有限。根據掌握的數據，還不能判斷它是否更具傳播性。

儘管世界擔心更具傳染性的變異，但一些專家表示，在某個時刻，新冠病毒的傳播能力將受到限制。科學家們並不認為這種冠狀病毒會像麻疹那樣具有傳染性，麻疹是世界上最具傳染性的病毒之一。

Gandhi博士表示，擁有全球疫苗公平的原因是可望阻止傳播。

Rutherford博士認為更多可傳播變異的出現是可理解的。對於最初的冠狀病毒株，一個地區可能需要71%：的人口獲得免疫才能達到群體免疫。一個更具傳播性的版本，例如Delta變體，將增加群體免疫閾值，可能達到84%的人口，因為病毒一直在變異。