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日本為何也要研發國產疫苗？現在又是哪家藥廠在領導？

編譯易起宇／綜合外電
日本藥廠鹽野義製藥正在研發一款新冠疫苗，第一、二期合併試驗結果將在8月下旬解盲。 取材自維基百科
日本藥廠鹽野義製藥正在研發一款新冠疫苗，第一、二期合併試驗結果將在8月下旬解盲。 取材自維基百科

雖然日本在全球研發新冠肺炎疫苗的早期競賽中缺席，但這個全球第三大經濟體已決定要急起猛追、發展自己的國產疫苗，而可能擔負這項重任的，就是鹽野義製藥。

日經新聞報導，總部位於大阪的鹽野義製藥，去年12月開始為一款新冠疫苗進行一、二期合併的安全性和有效性試驗，招募了約200名志願受試者，並也在研發研發一款口服的新冠肺炎藥物。

該公司預計會在8月下旬舉行研發成果發表會，向投資人報告疫苗一、二期試驗的結果，以及口服藥物的研發進展。疫苗第三階段的臨床試驗預計9月底開始進行。

在日本當局廣泛為民眾接種輝瑞／BNT和莫德納這兩款外國疫苗後，施打疫苗的進度出現大幅進展，也衍生日本疫苗廠商所面臨的一項問題：是否還有必要研發國產疫苗？日本政府和醫藥界主管也承認，國內疫情能透過輝瑞和莫德納疫苗獲得控制。

不過，新型的變種病毒將可能持續在全世界造成混亂，接種疫苗可能變成每個人每年都必須要做的事，日本政府希望能為這些情境做好準備。而且，輝瑞和莫德納這兩款美國疫苗都是屬於mRNA疫苗，副作用相對較強，日本也需要副作用較低的疫苗。

鹽野義社長手代木功（Isao Teshirogi）表示，鹽野義疫苗的副作用將低於mRNA疫苗，也更適合每年定期接種。該藥廠研發的是所謂的「重組蛋白疫苗」，是利用基因重組技術複製出病毒的棘蛋白，和Novavax、賽諾菲和葛蘭素史克（GSK）使用的是類似技術。

鹽野義聲稱，其新冠疫苗的研發進展領先國內其他對手，例如第一三共與KM Biologics等。鹽野義在甲府縣已有一座生產中心，每年能夠生產足以為1,000萬人施打的疫苗量，5月開始也在同一地點建造第二條生產線，年產量為2,000萬人份。

外界廣泛預期，只要日本國產疫苗的有效性高於美國的疫苗，副作用又較低，日本政府會在國產疫苗還沒做完第三期試驗之前，就先批准緊急使用。外界也認為，日本政府正在考慮累積國產疫苗庫存，以防未來疫情再度爆發。

瑞士信貸藥界分析師酒井文義表示，日本是鹽野義最能接觸到的市場，投資人正在期待其疫苗今年獲得批准。

疫苗 日本 莫德納

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