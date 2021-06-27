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抗變種病毒 AZ與牛津大學展開改良疫苗試驗

中央社／倫敦27日綜合外電報導
針對最先在南非發現的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）變種病毒Beta，英國藥廠阿斯特捷利康公司和牛津大學展開改良疫苗的新試驗。美聯社
針對最先在南非發現的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）變種病毒Beta，英國藥廠阿斯特捷利康公司和牛津大學展開改良疫苗的新試驗。美聯社

針對最先在南非發現的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）變種病毒Beta，英國藥廠阿斯特捷利康公司（AstraZeneca, AZ）和牛津大學（University of Oxford）今天展開改良疫苗的新試驗。

法新社報導，大約2250名來自英國、南非、巴西與波蘭的自願者，參與這項「強化」疫苗的試驗。

這些志願者包括，已完整接種兩劑阿斯特捷利康公司和牛津大學研發的疫苗，或者接種像是美國輝瑞藥廠（Pfizer）以mRNA技術研發的疫苗，以及從來沒有接種疫苗的民眾。

這款稱之為AZD2816的疫苗，藉由與AZ主疫苗相同的技術基礎研發，但對於Beta變種病毒的棘狀蛋白（spike protein）予以基因微調。

英國推廣疫苗施打計畫成效佳，但防護力能持續多久專家仍不確定。

牛津大學疫苗研究小組（Oxford Vaccine Group）顧問拉馬薩米（Maheshi Ramasamy）說：「這項研究將提供非常重要的佐證，以證明未來是否需要針對變種病毒加強劑量，包括『調整』。」

初步的試驗數據將在今年稍晚公布。

雖然最先在印度發現的變種病毒Delta入侵多國引發高度關切，不過一般認為，對付變種病毒Beta，目前各家的疫苗缺乏防護力。

疫苗 變種病毒 英國

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