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是否該超前部署？專家：Novavax是當下最佳新冠疫苗

編譯黃淑玲／綜合外電
諾瓦瓦克斯（Novavax）三期試驗用疫苗。 美聯社
諾瓦瓦克斯（Novavax）三期試驗用疫苗。 美聯社

科學家兼醫藥作者巴斯廷（Hilda Bastian）周四（24日）在美國《大西洋》（The Atlantic）雜誌撰文指出，諾瓦瓦克斯（Novavax）是現在最好的新冠疫苗。她說，先前的mRNA類疫苗已經非常棒，使用蛋白次單位技術的Novavax又更好。

諾瓦瓦克斯上周發布令人驚喜的結果，三期臨床試驗發現其對新冠病毒、甚至是變種病毒，保護力高達90%以上，但是巴斯廷發現，美國媒體卻非常安靜，理由是時機不好，正如紐約時報所說，美國現在「疫苗淹腳目」，在Novavax之前，輝瑞-BNT、莫德納、嬌生等三支疫苗，已經得到美國食藥署（FDA）的緊急授權使用。

巴斯廷說，美國新冠疫苗市場現在供過於求，如果FDA覺得沒啥急迫性的話，幾個月內可能都不會放行Novavax在美國上市。這對照mRNA類型疫苗當初快速達陣時得到的「大勝利」、「轉捩點」、「改造者」等等讚美與轟動，採用mRNA技術的「早鳥」疫苗輝瑞-BNT、莫德納似乎就是最好的疫苗了？

然而，後來才到的Novavax，疫苗漿液本身的保護力數據與輝瑞、莫德納相當，但在比較容易製造、製造成本較低和儲運條件也更便利等等條件方面，Novavax勝過輝瑞、莫德納。另外，Novavax的副作用也普遍比mRNA疫苗來得輕微。以好的疫苗需要可以大量快速普及到全球各地的要求，巴斯廷目前把最佳新冠疫苗的王冠頒給Novavax。

疫苗本身當然要好，但最早冒出頭的疫苗技術不一定就是最好的技術。巴斯廷解釋了莫德納、輝瑞之所以「成功」的另一個重大關鍵，就是團隊超高的臨床試驗管理效率。他們抓緊時間很快地推進到第三期，Novavax則是延到疫情更大的爆發時期，才進入到第三期。在病毒最為擴散時進行臨床試驗，需要很長時間才能建立起保護力的證據資料。

另一個思考mRNA是不是就公認為最佳新冠疫苗技術的方向，是CureVac最近的失敗。就在Novavax傳出捷報後兩天，與輝瑞、莫德納一樣採用mRNA技術的德國夢幻團隊CureVacc卻告訴大家，他們三期臨床試驗的第一次期中報告發現，保護力不到50%。

巴斯廷說，在多個很棒的新冠疫苗選擇中，相對技術老派一些的Novavax，是當下此時最好的疫苗。

疫苗 美國 莫德納

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