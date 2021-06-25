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為刺激「疫苗觀光」 關島擬7月起放寬遊客防疫限制

編譯張君堯／即時報導
關島旅遊局主席古提瑞茲和相關官員24日表示，擬定將在7月的第一周開始「取消額外的旅行要求」，不過關島旅遊局仍需要至少一周的時間來處理相關改變，以便該局可以通知旅客。取材自推特
關島旅遊局主席古提瑞茲和相關官員24日表示，擬定將在7月的第一周開始「取消額外的旅行要求」，不過關島旅遊局仍需要至少一周的時間來處理相關改變，以便該局可以通知旅客。取材自推特

關島旅遊局主席古提瑞茲（Carl Gutierrez）和相關官員24日表示，擬定將在7月的第一周開始「取消額外的旅行要求」，不過關島旅遊局仍需要至少一周的時間來處理相關改變，以便該局可以通知旅客。

在近日關島旅遊局的董事會會議上，古提瑞茲暗示這項改變可能包括「遊客在抵達前取消相關防疫測試」，古提瑞茲表示如果這項更動屬實，將大大降低參加先前推出的「Air V&V關島疫苗旅遊團」的相關成本。

古提瑞茲指出，由於「Air V&V」額外需880美元的費用，包括3項PCR測試以及飯店房價，這些都讓潛在客戶望而卻步，古提瑞茲更透露「事實上，其中一些人因此決定退團」，他還表示「我們將要求政府當局給我們一些準備時間，以便在7月的第一周推廣Air V&V的同一時間推出，如此一來，它可能可以降低疫苗接種和檢測超過一半的成本，這將使人們更有意願參加」。

就在此消息傳出的數小時前，關島總督葛雷路（Lou Leon Guerrero） 才在一個經濟論壇上透露，她的醫師諮詢小組建議在關島75%的成年人口完全接種疫苗後「取消額外的旅行限制」，當時她表示「我會把這個帶到我的團隊進一步討論」。

疫苗 檢測 防疫

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