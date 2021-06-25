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英7月推完整打疫苗者 赴「綠名單」國家旅遊返國免隔離

編譯羅方妤／即時報導
一群英國民眾8日返國，飛抵倫敦希斯洛機場。歐新社
一群英國民眾8日返國，飛抵倫敦希斯洛機場。歐新社

路透報導，英國下月將宣布，允許完整接種疫苗的民眾前往政府所設的「綠名單」國家旅遊，返回英國免隔離。英國政府希望藉此振興因疫情受到衝擊的觀光業。

英國交通大臣夏普斯說：「歸功於成功的疫苗接種計畫，我們決定夏季稍晚開放完整接種疫苗的民眾，前往橙黃色名單國家旅遊返英免隔離。我們下月會公布更多細節。」

英國政府根據各國疫情，公布一系列旅遊國家和地區分類名單，以綠色、橙黃色和和紅色分成三組。

BBC報導，英國民眾前往綠名單國家旅遊，啟程返英前須持陰性證明，並預定返英2天後的檢測。從綠名單國家返英基本上無須隔離，但若返國2天後的檢測結果是陽性，就要隔離。英國將自6月30日起將馬爾他、西班牙巴利阿里群島和葡萄牙馬德拉島列入綠名單。

英國民眾前往橙黃色名單國家旅遊返英，也要在啟程返國前持陰性證明，預定返英2天和8天後的2次檢測，且返英後要隔離10天。

前往紅名單旅遊返英的民眾，必須是英國或愛爾蘭國民、及英國居民才能進入英國，啟程返國前也要持陰性證明，返國後須在政府指定酒店隔離10天。目前印度、巴基斯坦、土耳其、巴西和南非等數十個國家被列入紅名單

英國 檢測 疫苗

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