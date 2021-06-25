接種疫苗後染疫症狀大公開 醫師：5大症狀需注意

北市陽明醫院近期有一位已經接種完二劑AZ疫苗 的護理人員確診，令不少人擔心，接種疫苗後效果是否不佳？醫師指出，不管接種哪一種疫苗「仍會染疫」，只是接種疫苗後能降低重症機率，避免染疫後致死。林口長庚小兒急診科醫師吳昌騰於臉書發文指出，英國 分析接種疫苗後的前五大新冠肺炎 症狀，呼籲民眾可以多加注意。

吳昌騰指出，新冠病毒不斷變異，傳播速度與感染能力也跟著變化，根據英國分析去年12年到今年4年，接種完二劑新冠疫苗後，染疫時前五大症狀分別為頭痛、流鼻涕、打噴嚏、咽喉痛、其他。持續性咳嗽，排在第8位，而嗅覺喪失或味覺喪失、發燒分別排在第 11、12 位。

吳昌騰指出，與沒有接種疫苗的人相比，接種過疫苗然後檢測出新冠肺炎陽性者，更有可能將「打噴嚏」作為症狀報告。若接種一劑新冠疫苗後，染疫時的五大症狀依序為頭痛、流鼻涕、咽喉痛、打噴嚏、持續咳嗽。

若從未接種過疫苗，染疫時症狀則是以頭痛、咽喉痛、流鼻涕、發燒、持續咳嗽。嗅覺喪失或味覺喪失排在第9位，顯示症狀已經開始陸續隨著病毒變異逐漸出現改變。