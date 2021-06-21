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FDA前局長：接種率停滯 Delta變種病毒秋季將反撲

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亞太國家加速施打新冠疫苗 接種速度超車美國

編譯陳律安／綜合外電
亞洲國家近來的新冠疫苗接種速度加快。歐新社
亞洲國家近來的新冠疫苗接種速度加快。歐新社

近幾周來，許多亞太國家已加速施打新冠疫苗作業，速度已超越美國等西方國家，能夠比原先預期更快解除部分防疫措施的機率，也隨之提高。

華爾街日報報導，全球現在每日施打3,300萬劑新冠疫苗，中國就約占半數，北京約八成成年人都已接種一劑疫苗。過去一個月來，南韓提高每日施打量十倍至約70萬劑疫苗。在經人口調整後，日本和澳洲的每日疫苗接種速度已超越美國和以色列。

之前廣泛施打新冠疫苗的國家，作業速度都已趨緩，如今更面臨接種需求萎縮、民眾躊躇不前等問題。美國52%人口已接種疫苗，而全球接種速度最快的以色列，疫苗接種率已達63%。

亞洲能夠加速施打新冠疫苗，主要受惠於幾項因素。新冠疫苗製造商正在投資新產線或敲定代工合約，得以增加供給，一些地區也正提供接種誘因，例如接種疫苗後可抽獎，或可望參與旅遊泡泡。

Our World In Data的最新數據顯示，亞洲約20%人口已接種一劑疫苗，但仍低於歐洲的37%和北美的40%。目前全世界每日施打的新冠疫苗中，將近四分之三是在亞洲施打，遠高於幾周前的約半數。

目前日本已有約16%人口接種疫苗，高於六周前的2%，南韓的比率也從6%升高到29%，並已提前超越要在6月底前為25%人口接種疫苗的目標，正力拚要在9月底前為70%人口施打疫苗。澳洲過去兩個月來也已提高接種疫苗人口的比率一倍至21%。新加坡已接種疫苗的人口比率超過40%，且正與南韓及澳洲討論旅遊泡泡安排。

亞洲在歷經好幾個月的疫苗短缺後，如今施打速度終於迎頭趕上，已提高了全球接種的進度預測。高盛最近的報告預估，到本月底前，全球將有約25%人口施打一劑疫苗，高於稍早前預測的17%，到今年11月時，這個比率將升抵約50%。

亞太地區的新冠疫苗供應量提高，也提振當地旅遊業可望加快回升的希望，而解除社交距離限制也有望拉抬景氣。

然而，全球新冠疫苗接種的前景仍令人擔憂。許多亞洲國家仍處於施打作業的早期階段，最願意接種疫苗的民眾都在排隊搶打疫苗，挑戰還在後頭。東南亞和南亞等開發中國家也仍難以取得疫苗供應。亞洲地區還面臨新冠變種病毒的威脅、及批准疫苗速度緩慢的問題。

疫苗 美國 澳洲

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