中製疫苗填補亞洲供應缺口 解開發中國家燃眉之急

中國正努力填補亞洲的新冠疫苗供應缺口，以增強影響力。路透

在先進國家宣示要為窮國提供新冠疫苗 之際，中國 也展開「疫苗外交」，提供中製疫苗，填補亞洲的疫苗供應缺口，乘機擴大北京 在亞洲的影響力。

華爾街日報報導，柬埔寨在本月中旬收到100萬劑中製疫苗，柬埔寨首相的臉書專頁還為此發出貨櫃裝滿疫苗的照片。中國當局此前也為菲律賓、泰國、尼泊爾、印尼等國提供疫苗。

中國的疫苗透過小規模捐贈、大規模銷售合約等方式，在上半年為亞洲開發中國家的接種作業帶來助力。在「全球新冠肺炎疫苗取得機制」（Covax）未達成疫苗分發目標之際，北京當局已將數以百萬計疫苗運抵亞洲各國，並強化與亞洲各國的關係。

印尼高度仰賴中國科興生技公司的疫苗，在目前收到的9,500劑疫苗中，科興疫苗的比率高達89%。柬埔寨也廣泛接種兩款中製疫苗，且18%人口至少已接種第一劑疫苗，接種率在東南亞名列前茅。菲國本月將收到1,000萬劑疫其中逾半數是中國疫苗。

中國疫苗也有助於填補南亞的疫苗供應缺口。南亞國家原本倚賴印度生產的阿斯特捷利康（AstraZeneca）疫苗，但印度疫情惡化，導致當局祭出疫苗出口禁令。

尼泊爾正在採用180萬劑中國國藥集團疫苗，為60歲以上民眾施打疫苗。尼泊爾衛生部發言人表示，尼泊爾總人口達到3,000萬人，儘管疫苗捐贈數量無法滿足需求，至少填補了近期缺口；他說：「有總比沒有好」。