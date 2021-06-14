Novavax稱疫苗效力達90% 擬今年第三季向FDA申請授權

美國生技公司諾瓦瓦克斯（Novavax）14日稱疫苗效力達90.4%，擬今年第三季向美國食品藥物管理局（FDA）申請授權。路透

美國 CNBC報導，美國生技公司諾瓦瓦克斯（Novavax）14日表示，在近3萬名美國和墨西哥民眾參與的第三期臨床實驗中，證明該公司研發新冠疫苗 安全且總體效力達90.4%。此外，他們發現注射兩劑Novavax疫苗後，可100%預防染疫者演變至中度和重症患者，且在對抗某些變種病毒 效力會有93%。因此，Novavax表示，他們打算今年第三季向美國食品藥物管理局（FDA）申請授權。

分析報告評估2萬9960名受試者中，77名確診患者對疫苗的反應。Novavax說，其中63名患者接種的是安慰劑，而剩下14名患者接種兩劑Novavax疫苗，所以他們以此估計疫苗效力約為90.4%。該公司指出，疫苗最常見的副作用是疲勞、頭痛、肌肉痠痛和接種部位疼痛，通常持續不超過2至3天。

Novavax也說，疫苗似乎也對某些變種病毒有效，包括首次在英國發現的Alpha變異。

如果Novavax疫苗也取得FDA授權，將成為繼輝瑞（Pfizer）、莫德納（Moderna）和嬌生（Johnson & Johnson）取得緊急使用授權後（EUA），獲得授權的疫苗。