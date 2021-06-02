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台6月全面開打新冠疫苗 目標每周接種100萬劑

中國第2款 WHO批准科興疫苗緊急使用

編譯陳韻涵／綜合1日電
世界衛生組織6月1日宣布將中國科興新冠疫苗列入「緊急使用清單」。圖為上月28日在委內瑞拉首都卡拉卡斯使用的科興疫苗。(美聯社) WHO Chinese Vaccine Approval FILE - In this Friday, May 28, 2021 file photo, a healthcare worker prepares a dose of the Sinovac COVID-19 vaccine during a vaccination session for medical staff who work at private clinics in Caracas, Venezuela. The World Health Organization has issued an emergence use listing for the COVID-19 vaccine made by Sinovac in adults aged 18 and over, the second such authorization it has granted to a Chinese company. In a statement on Tuesday, June 1 the U.N. health agency said data submitted to its experts showed that two doses of the vaccine prevented people from getting symptoms of COVID-19 in about half of those who got the vaccine.(AP Photo/Matias Delacroix, file)
世界衛生組織6月1日宣布將中國科興新冠疫苗列入「緊急使用清單」。圖為上月28日在委內瑞拉首都卡拉卡斯使用的科興疫苗。(美聯社) WHO Chinese Vaccine Approval FILE - In this Friday, May 28, 2021 file photo, a healthcare worker prepares a dose of the Sinovac COVID-19 vaccine during a vaccination session for medical staff who work at private clinics in Caracas, Venezuela. The World Health Organization has issued an emergence use listing for the COVID-19 vaccine made by Sinovac in adults aged 18 and over, the second such authorization it has granted to a Chinese company. In a statement on Tuesday, June 1 the U.N. health agency said data submitted to its experts showed that two doses of the vaccine prevented people from getting symptoms of COVID-19 in about half of those who got the vaccine.(AP Photo/Matias Delacroix, file)

世界衛生組織(WHO)1日宣布，中國科興生物製藥(Sinovac Biotech)研發的新冠疫苗列入「緊急使用清單」，成為第二款獲世衛認可的中國疫苗，建議供18歲以上成人接種；莫德納(Moderna)1日向聯邦食品暨藥物管理局(FDA)申請全面批准新冠疫苗，成為輝瑞(Pfizer)之後，美國第二家申請全面批准新冠疫苗的藥廠。

●英國14個月後再現單日零死亡

在新冠疫情方面，全美50.8%人口至少接種一劑疫苗，七日平均新增病例首次降至兩萬以下，但率先在印度發現的變種毒株在美迅速傳播，占新病例的7%；在大西洋彼岸，英國疫情時隔14個月來再次締造單日零死亡紀錄，顯示疫苗發揮效用。

中國科興的兩劑式新冠病毒滅活疫苗「克爾來福」1日通過世衛評審，正式列入世衛的緊急使用清單(Emergency Use Listing)，建議18歲以上人士可接種，第二劑在首劑接種後二至四周施打。

●莫德納申請完全核准新冠疫苗

在美國疫苗方面，莫德納1日向聯邦食品暨藥物管理局(FDA)申請完全核准莫德納研製的新冠疫苗，這是繼輝瑞及其德國夥伴BioNTech上月申請後，第二家申請完全核准的藥廠，有利藥廠未來在市場上銷售疫苗。

FDA緊急使用授權(EUA)新冠疫苗根據之一，是受試者接種後兩個月內的安全性資料，完全核准新苗則需參照受試者接種後半年的資料；疫苗取得完全核准，有助緩和國民對當局倉促批准疫苗EUA的疑慮。

「很高興宣布，我們的新冠疫苗進入生物製品許可證申請(Biologics License Application)進程的重要一步。」莫德納執行長班塞爾(Stephane Bancel)說：「我們期待與FDA合作，並將持續繳交第三階段的研究數據以完成相關滾動遞交程序。」

●美印度變種毒株病例增至7%

在美國疫情與疫苗接種方面，約翰霍普金斯大學(JHU)截至1日統計數據顯示，美國至少3328萬6422人確診、已知59萬5205人死亡；聯邦疾病防治中心(CDC)數據顯示，截至1日，全美人口已有50.8%人至少接種一劑疫苗，另有40.9%的人完成疫苗接種，其中18歲以上成人有62.8%至少接種一劑，51.7%已完成接種，可望達成拜登總統訂國慶日前讓70%成人接種的目標。

JHU數據顯示，每日新增病例的七天平均數據在5月31日降至兩萬以下，但多州並未在國殤日周末通報數據。

儘管疫情出現緩和跡象，率先在印度發現的變種毒株在美國迅速傳播，傳播力較原毒株強60%，占新確診病例的7%；追蹤疫情發展的「Outbreak.info」資訊網站統計，這種毒株5月初僅占當時新增病例的1%，孰料時至5月26日已增至7%。

備戰中的菲律賓奧運選手上月28日在馬尼拉接種中國科興疫苗。(新華社) ...
備戰中的菲律賓奧運選手上月28日在馬尼拉接種中國科興疫苗。(新華社) 大約700名運動員當天接種疫苗，包括數十名已獲東京奧運會參賽資格和即將參加奧運會選拔賽的運動員，以及將參加今年東南亞運動會的選手。 新華社發（烏馬利攝）
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泰國曼谷市民上月31日在接種中國的科興疫苗。(美聯社) Virus Outbreak Thailand A health worker administers a dose of the Sinovac COVID-19 vaccine to a woman in Bangkok, Thailand, Monday, May 31, 2021. (AP Photo/Sakchai Lalit)

疫苗 美國 莫德納

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