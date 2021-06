中國第2款 WHO批准科興疫苗緊急使用

世界衛生組織6月1日宣布將中國科興新冠疫苗列入「緊急使用清單」。圖為上月28日在委內瑞拉首都卡拉卡斯使用的科興疫苗。(美聯社) WHO Chinese Vaccine Approval FILE - In this Friday, May 28, 2021 file photo, a healthcare worker prepares a dose of the Sinovac COVID-19 vaccine during a vaccination session for medical staff who work at private clinics in Caracas, Venezuela. The World Health Organization has issued an emergence use listing for the COVID-19 vaccine made by Sinovac in adults aged 18 and over, the second such authorization it has granted to a Chinese company. In a statement on Tuesday, June 1 the U.N. health agency said data submitted to its experts showed that two doses of the vaccine prevented people from getting symptoms of COVID-19 in about half of those who got the vaccine.(AP Photo/Matias Delacroix, file)

世界衛生組織(WHO)1日宣布,中國科興生物製藥(Sinovac Biotech)研發的新冠疫苗 列入「緊急使用清單」,成為第二款獲世衛認可的中國疫苗,建議供18歲以上成人接種;莫德納 (Moderna)1日向聯邦食品暨藥物管理局(FDA)申請全面批准新冠疫苗,成為輝瑞(Pfizer)之後,美國 第二家申請全面批准新冠疫苗的藥廠。

●英國14個月後再現單日零死亡

在新冠疫情方面,全美50.8%人口至少接種一劑疫苗,七日平均新增病例首次降至兩萬以下,但率先在印度發現的變種毒株在美迅速傳播,占新病例的7%;在大西洋彼岸,英國疫情時隔14個月來再次締造單日零死亡紀錄,顯示疫苗發揮效用。

中國科興的兩劑式新冠病毒滅活疫苗「克爾來福」1日通過世衛評審,正式列入世衛的緊急使用清單(Emergency Use Listing),建議18歲以上人士可接種,第二劑在首劑接種後二至四周施打。

●莫德納申請完全核准新冠疫苗

在美國疫苗方面,莫德納1日向聯邦食品暨藥物管理局(FDA)申請完全核准莫德納研製的新冠疫苗,這是繼輝瑞及其德國夥伴BioNTech上月申請後,第二家申請完全核准的藥廠,有利藥廠未來在市場上銷售疫苗。

FDA緊急使用授權(EUA)新冠疫苗根據之一,是受試者接種後兩個月內的安全性資料,完全核准新苗則需參照受試者接種後半年的資料;疫苗取得完全核准,有助緩和國民對當局倉促批准疫苗EUA的疑慮。

「很高興宣布,我們的新冠疫苗進入生物製品許可證申請(Biologics License Application)進程的重要一步。」莫德納執行長班塞爾(Stephane Bancel)說:「我們期待與FDA合作,並將持續繳交第三階段的研究數據以完成相關滾動遞交程序。」

●美印度變種毒株病例增至7%

在美國疫情與疫苗接種方面,約翰霍普金斯大學(JHU)截至1日統計數據顯示,美國至少3328萬6422人確診、已知59萬5205人死亡;聯邦疾病防治中心(CDC)數據顯示,截至1日,全美人口已有50.8%人至少接種一劑疫苗,另有40.9%的人完成疫苗接種,其中18歲以上成人有62.8%至少接種一劑,51.7%已完成接種,可望達成拜登總統訂國慶日前讓70%成人接種的目標。

JHU數據顯示,每日新增病例的七天平均數據在5月31日降至兩萬以下,但多州並未在國殤日周末通報數據。

儘管疫情出現緩和跡象,率先在印度發現的變種毒株在美國迅速傳播,傳播力較原毒株強60%,占新確診病例的7%;追蹤疫情發展的「Outbreak.info」資訊網站統計,這種毒株5月初僅占當時新增病例的1%,孰料時至5月26日已增至7%。