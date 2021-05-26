阿拉斯加救觀光業 四機場免費打疫苗 國內外遊客都可

為了提振夏季旅遊人氣，美國阿拉斯加州將為在當地機場降落的所有民眾，免費施打新冠疫苗。(路透)

英國電訊報報導，為了提振夏季旅遊人氣，美國阿拉斯加州 長鄧里維（Mike Dunleavy）日前宣布，將為在當地機場降落的所有民眾，免費施打新冠疫苗 ，而且還能選要打輝瑞（Pfizer）、還是莫德納（Moderna）的疫苗。

鄧里維說，「如果你來阿拉斯加，只要你想，就能免費打新冠疫苗」。不管國內外遊客，只要在安克拉治（Anchorage）、朱諾（Juneau）、凱奇坎（Ketchikan）及費爾班克斯（Fairbanks）等四座機場降落，就符合免費接種新冠疫苗的資格。該州本月底將先在安克拉治國際機場試行五天。

旅客也能在阿拉斯加州接種第二劑疫苗，但取決於旅客會待多久。美國都遵守藥廠建議的施打間隔時間，例如輝瑞建議在施打第一劑的21天後，再打第二劑，莫德納建議的間隔時間為28天。

阿拉斯加因人口相對較少，新冠疫苗施打進度領先美國各州，將近40%的16歲以上民眾都已完成接種疫苗，47%已接種一劑輝瑞或莫德納疫苗。該州也以機動雪橇、船舶及飛機等交通工具，幫助疫苗施打團隊克服距離與天候不佳等挑戰。

雖然美國約21州都能為非當地居民施打疫苗，但如此公然宣傳以提振旅遊的，阿拉斯加州還是第一個。