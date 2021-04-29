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第2劑疫苗別忘打 美500萬人「預約後卻沒接種」

編譯柯立偉／綜合28日電
洛杉磯一名女性在接種疫苗時，朋友拉著她的手為她打氣；全美約有500萬人注射第一劑疫苗後，沒有如期接種第二劑。(歐新社)
洛杉磯一名女性在接種疫苗時，朋友拉著她的手為她打氣；全美約有500萬人注射第一劑疫苗後，沒有如期接種第二劑。(歐新社)

根據聯邦疾病防治中心(CDC)統計資料，4月初全美約有500萬人注射第一劑疫苗後，即使預約第二劑的接種時間，也沒有如期接種。CDC呼籲社會大眾，務必如期接種第二劑疫苗，且如果民眾接種的第一劑與第二劑疫苗不同，可能無法連結一起，而提供應有的防護力。

南加州居民丹妮‧李(Danielle Lee)因為過去曾對疫苗有不良反應，原本十分抗拒接種疫苗。但由於身邊親戚朋友很多都接種了，她也抱持著姑且一試的心態接種了第一劑輝瑞(Pfizer)疫苗，萬幸沒有發生不良反應。然而，對於是否要去接種第二劑，她明顯表現出遲疑的態度。

丹妮‧李說：「我不想成為防疫破口，但是我之前注射疫苗的不良反應真的讓我很害怕。而且嬌生(J&J)疫苗之前又是汙染事件、又是血栓問題，就算我不想成為防疫破口，我也不想當白老鼠。」

紐約時報的民調顯示，丹妮‧李並不是唯一一個有這樣錯誤觀念的人。大部分不願意接種第二劑疫苗的人，除了因為預約接種時間無法配合而必須重新預約者外，很多人都誤以為「接種第一劑後，體內的免疫系統已足以保護身體，不會感染新冠肺炎。」

但是，芝加哥大學醫學院傳染病學專家艾蜜莉‧蘭登(Emily Landon)表示：「如果沒有接種第二劑疫苗，就等同放棄了免疫保護。在注射第一劑疫苗後的幾個月，面對病毒的風險就上升，而且對於現在很多的變種病毒無法有防護作用。因此，如果應接種雙劑疫苗的民眾都沒有注射第二劑，疫情必定會反撲。」

蘭登強調，死於新冠「病毒」的機率比死於新冠「疫苗」的機率高的多，因此希望未接種第二劑的人在間隔時間過後盡速接種。

疫苗 防疫 紐約時報

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